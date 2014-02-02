Φονική έκρηξη σε προπύργιο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην πόλη Χέρμελ, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο.



Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην πόλη Χέρμελ, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο.



Η έκρηξη, που σημειώθηκε κοντά σε ένα ορφανοτροφείο κι ένα κτίριο όπου εδρεύει μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδέεται με εξέχοντα σιίτη ιερωμένο, ήταν η δεύτερη στην πόλη Χέρμελ μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες.



Την 16η Ιανουαρίου, σε μια παρόμοια επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Το Μέτωπο αλ Νόσρα στο Λίβανο, που θεωρείται ο βραχίονας στη χώρα μιας οργάνωσης η οποία δρα στη Συρία και θεωρείται ότι συνδέεται με την αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.