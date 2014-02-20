Συνάντηση Κώστα Καραμανλή-Γιάννη Ιωαννίδη

Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή συναντήθηκε στην Αθήνα ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος τον ενημέρωσε για την υποψηφιότητά του και συζήτησαν θέματα που αφορούν την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή συναντήθηκε στην Αθήνα ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος τον ενημέρωσε για την υποψηφιότητά του και συζήτησαν θέματα που αφορούν την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.



Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα και συνεργάτες του κ. Ιωαννίδη σημειώνουν πως οι δύο άνδρες συνδέονται με αδιατάρακτη φιλία και αλληλοεκτίμηση, καθώς ο κ. Καραμανλής ήταν αυτός που έβαλε στην πολιτική τον κ. Ιωαννίδη, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004.



Σήμερα, ο υποψήφιος περιφερειάρχης έχει συναντήσεις με στελέχη της ΝΔ, περιφερειακούς συμβούλους και εκπροσώπους φορέων στη Θεσσαλονίκη.