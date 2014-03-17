search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 19:52
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2014 08:54

Τρεις νεκροί από έκρηξη σε προπύργιο της Χεζμπολάχ

17.03.2014 08:54
Τρεις νεκροί από έκρηξη σε προπύργιο της Χεζμπολάχ - Media

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά ενός προπυργίου της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά ενός προπυργίου της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.
 
Μάλιστα, μια πηγή ασφαλείας αναφέρει ότι δύο από τους νεκρούς της έκρηξης στο Ναμπί Οσμάν ήταν μέλη της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι μαχητές της οποίας υποστήριξαν τις προηγούμενες ώρες τις δυνάμεις του συριακού στρατού στην κατάληψη της Γιαμπρούντ.
 
Δύο ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες με πιθανούς δεσμούς με τους εξτρεμιστές σουνίτες της Αλ Κάιντα στη Συρία ανέλαβαν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στο Ναμπί Οσμάν με ξεχωριστές αναρτήσεις τους στο Twitter.
 
Η οργάνωση Μέτωπο Νούσρα του Λιβάνου, που συνδέεται με την επίσημη θυγατρική ομάδα της Αλ Κάιντα στη Συρία, χαρακτήρισε την επίθεση «γρήγορη απάντηση στην κομπορρημοσύνη και στην έπαρση των φίλων του Ιράν για το βιασμό της Γιαμπρούντ» και δεσμεύτηκε να «φιμώσει τη γλώσσα τους». Τα σχόλια αυτά ήταν μια σαφής αναφορά στην Χεζμπολάχ, της οποίας οι οπαδοί γιόρτασαν την πτώση της Γιαμπρούντ με πανηγυρικές εκδηλώσεις στη νότια Βηρυτό.
 
Μια άλλη σουνιτική ομάδα επίσης με διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα η Αχράρ αλ Σούνα υποστήριξε επίσης τη βομβιστική επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «εκδίκηση για την Γιαμπρούντ» και προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ και τον λιβανικό στρατό να «προετοιμαστούν για τη μάχη της Γιαμπρούντ εντός του Λιβάνου».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έσκασε η «βόμβα»: Εποχή Σπανούλη κι επίσημα στον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια

california-trapeza
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ 16 ωρών σε τράπεζα στην Καλιφόρνια – Άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο και κρατούσε ομήρους (Photos/Video)

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

anestidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άνθρακες ο θησαυρός» με τον Ανεστίδη – Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του, για ηθική ικανοποίηση μιλά ο αγροτοσυνδικαλιστής

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στους Ευρωπαίους ηγέτες: «Δεν έχουν τα κότσια» να αντισταθούν στους «βαρβάρους» – «Ντροπή το πώς φροντίζουν τις ισλαμικές μειονότητες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 19:52
spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έσκασε η «βόμβα»: Εποχή Σπανούλη κι επίσημα στον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια

california-trapeza
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ 16 ωρών σε τράπεζα στην Καλιφόρνια – Άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο και κρατούσε ομήρους (Photos/Video)

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

1 / 3