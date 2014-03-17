Τρεις νεκροί από έκρηξη σε προπύργιο της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά ενός προπυργίου της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά ενός προπυργίου της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.



Μάλιστα, μια πηγή ασφαλείας αναφέρει ότι δύο από τους νεκρούς της έκρηξης στο Ναμπί Οσμάν ήταν μέλη της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι μαχητές της οποίας υποστήριξαν τις προηγούμενες ώρες τις δυνάμεις του συριακού στρατού στην κατάληψη της Γιαμπρούντ.



Δύο ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες με πιθανούς δεσμούς με τους εξτρεμιστές σουνίτες της Αλ Κάιντα στη Συρία ανέλαβαν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στο Ναμπί Οσμάν με ξεχωριστές αναρτήσεις τους στο Twitter.



Η οργάνωση Μέτωπο Νούσρα του Λιβάνου, που συνδέεται με την επίσημη θυγατρική ομάδα της Αλ Κάιντα στη Συρία, χαρακτήρισε την επίθεση «γρήγορη απάντηση στην κομπορρημοσύνη και στην έπαρση των φίλων του Ιράν για το βιασμό της Γιαμπρούντ» και δεσμεύτηκε να «φιμώσει τη γλώσσα τους». Τα σχόλια αυτά ήταν μια σαφής αναφορά στην Χεζμπολάχ, της οποίας οι οπαδοί γιόρτασαν την πτώση της Γιαμπρούντ με πανηγυρικές εκδηλώσεις στη νότια Βηρυτό.



Μια άλλη σουνιτική ομάδα επίσης με διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα η Αχράρ αλ Σούνα υποστήριξε επίσης τη βομβιστική επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «εκδίκηση για την Γιαμπρούντ» και προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ και τον λιβανικό στρατό να «προετοιμαστούν για τη μάχη της Γιαμπρούντ εντός του Λιβάνου».