Τα κοκαλάκια του, του τρύπησαν την πλάτη από την ασιτία – (VIDEO)

Κρατούσαν φυλακισμένο τον 5χρονο γιο τους σε ένα δωμάτιο. Δεν τον τάιζαν και από την ασιτία, τα κόκαλα του βγήκαν από το δέρμα της πλάτης του.

Κρατούσαν φυλακισμένο τον 5χρονο γιο τους σε ένα δωμάτιο. Δεν τον τάιζαν και από την ασιτία, τα κόκαλα του βγήκαν από το δέρμα της πλάτης του.

Διαβάστε περισσότερα στο www.invitromagazine.gr