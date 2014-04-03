search
03.04.2014 14:06

Τα κοκαλάκια του, του τρύπησαν την πλάτη από την ασιτία – (VIDEO)

Κρατούσαν φυλακισμένο τον 5χρονο γιο τους σε ένα δωμάτιο. Δεν τον τάιζαν και από την ασιτία, τα κόκαλα του βγήκαν από το δέρμα της πλάτης του.

