Ανόρθωση λαιμού (neck lift) με τη χρήση βλαστοκυττάρων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Στη μάχη κατά του χρόνου και υπέρ της ομορφιάς επιστρατεύει τώρα η επιστήμη τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα!

Στη μάχη κατά του χρόνου και υπέρ της ομορφιάς επιστρατεύει τώρα η επιστήμη τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα!



Έτσι η πλαστική χειρουργική με τη χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων εξαφανίζει τις ρυτίδες του λαιμού, (neck lifting), οι οποίες… μαρτυρούν την ηλικία γυναικών και ανδρών.



Δεν πρόκειται για κάτι νέο, αλλά για επανάσταση ,τονίζουν οι πλαστικοί χειρουργοί, καθώς τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες μετά την επέμβαση φαίνονται πολλά χρόνια νεότεροι.



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