Ανόρθωση λαιμού (neck lift) με τη χρήση βλαστοκυττάρων

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Στη μάχη κατά του χρόνου και υπέρ της ομορφιάς επιστρατεύει τώρα η επιστήμη τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα!
Στη μάχη κατά του χρόνου και υπέρ της ομορφιάς επιστρατεύει τώρα η επιστήμη τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα!
Έτσι η πλαστική χειρουργική με τη χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων εξαφανίζει τις ρυτίδες του λαιμού, (neck lifting), οι οποίες… μαρτυρούν την ηλικία γυναικών και ανδρών.
Δεν πρόκειται για κάτι νέο, αλλά για επανάσταση ,τονίζουν οι πλαστικοί χειρουργοί, καθώς τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες μετά την επέμβαση φαίνονται πολλά χρόνια νεότεροι.
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