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09.04.2014 14:43

Μητσοτάκης: Να ανοίξει η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο

09.04.2014 14:43
Μητσοτάκης: Να ανοίξει η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο - Media

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«Πιστεύω ότι πλέον είμαστε ώριμοι να ανοίξει συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Βήμα» ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω ότι πλέον είμαστε ώριμοι να ανοίξει συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο. Είναι ένα ζήτημα που θα συζητήσουμε (αν θα αφορά τους νέους ή τους παλιούς) γιατί υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις, αλλά η κοινωνία είναι ώριμη να ανοίξει ζήτημα άρσης μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Βήμα» ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανέφερε πως «για να γίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους, άρα δεν είναι άμεσο, αλλά στην ατζέντα πρέπει να μπει και αυτό.

Η ήπια εκδοχή είναι να αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο. Ούτως ή άλλως, θυμίζω κάτι που έχουμε αμελήσει: ότι από τον υφιστάμενο Κώδικα και τη νομοθεσία προβλέπεται διετής δοκιμαστική περίοδος στο Δημόσιο. Δεν εφαρμόζεται, όμως, ποτέ. Κι ένα πρώτο βήμα θα ήταν να την εφαρμόσουμε και αν σ' αυτήν τη διετία εντοπίσουμε περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Δημοσίου, αυτοί να μην αποκτούν το καθεστώς του μόνιμου δημόσιου υπάλληλου».

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