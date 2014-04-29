Ανάληψη ευθύνης για τα εκλογικά κέντρα στο Βύρωνα

Την ευθύνη για το σπάσιμο τριών εκλογικών κέντρων στο Βύρωνα ανέλαβαν αναρχικοί με προκήρυξή τους στο διαδίκτυο.

Την ευθύνη για το σπάσιμο τριών εκλογικών κέντρων στο Βύρωνα ανέλαβαν αναρχικοί με προκήρυξή τους στο διαδίκτυο.



Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο indymedia και έχει ως εξής



«Στο μυαλο ειναι ο στοχος τον νου σου ε….

(κ.γωγου)



Τα ξημερωματα της τεταρτης 16/04/2014 επιτεθηκαμε στο εκλογικο κεντρο του Χ.Γωγου τσιρακι του ασβου της πολιτικης και κομπιναδορου (απερχομενου δημαρχου )Ν.Χαρδαλια, του Μ.Μπαντη εκφραστη της ακροδεξιας πτερυγας της Ν.Δ, και του Π.Κονσουλα ''επιφανη επιχειρηματια'' και αιωνιου isnogood.



Θρυμματισαμε και βαψαμε τα εκλογικα μαγαζακια τους ,σαν μια ελαχιστη πραξη εναντιωσης στην προκλητικη και εμετικη υπερπαραγωγη βιτρινας και ρεκλαμας την ωρα που χιλιαδες απο εμας ζουμε στο οριο της φτωχειας.



Σε μια συνθηκη που κρατος και κεφαλαιο συνεχιζουν την επελαση τους, συσσωρευοντας τον κοινωνικο πλουτο εντεινωντας παραλληλα την καταστολη ( αυστηροποιηση του νομοθετικου συστηματος, ποινικοποιηση των αγωνων, δημιουργια φυλακων υψιστης ασφαλειας).



Για εμας το διακυβευμα θα παραμεινει μεχρι τελους ,η συνεχης αρνηση και αντισταση, η επιθεση στα αφεντικα.



Η αβεβαιοτητα του σημερα παγωνει την διαθεση για οποιαδηποτε μορφη αντιδρασης και γεννα την αυταπατη οτι οι εκλογες θα δωσουν απαντηση στην καπταλιστικη κριση.η εκλογικη διαδικασια ομως ποτε δεν ελυσε κανενα προβλημα αλλα θα παραμενει το μεγαλο κολπο εκτονωσης της οργης , το μεσο ελεγχου της κοινωνιας ,η επικυρωση της εκμεταλλευσης

.

ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ



Μπροστα στο ενδεχομενο η πραξη μας να γινει κοινωνικα αποδεκτη κομματικοι παραγοντες εσπευσαν να την καταδικασουν, υπερασπιζοντας ετσι την νομιμοτητα τα συμφεροντα τους, και τους θεσμους της κοινοβουλευτικης Δικτατοριας.



Στις ανακοινωσεις τουσ τα καμουφλαρισμενα κομματοσκυλα, μιλησαν για φασισμο και φασιζουσες νοοτροπιες. Ας ανατρεξει κανεις στα ονοματα των υποψηφιων τους αν θελει να εντοπισει τους πραγματικους φασιστες.

΄΄οταν απαγορευεται η αληθινη αντιδραση η ηθικη του δουλου οδηγει στην μνησικακια''

(F.Nietzsche).



Αφιερωμενο στη καθεστωτικη Αριστερα, η οποια υπεγραψε πρωτη απο ολους δηλωση νομιμοφροσυνης αποποιωντας για αλλη μια φορα τα μεσα του ταξικου αγωνα. Οσο παραμενετε πιστοι στην ψηφοθηρια,τον ποθο για εξουσια και την πολιτικη της αφομοιωσης θα μας βρισκετε απεναντι σας.



Εδω να ξεκαθαρισουμε οτι το γραφειο το Α.Κατωτοδη δεν χτυπηθηκε για επιχειρησιακους λογους και οχι γιατι τον ξεχωριζουμε απο τους υπολοιπους.

Η εικονα του συντροφου που θρυμματιζει τη σαπια βιτρινα της εξουσιας δεν πρεπει να τρομοκρατει κανενα πλην των αφεντικων αλλα να πυροδοτησει ενα ντομινο επιθεσεων εναντια στα συμβολα της καταπιεσης.



Αναπτυσσοντας συντροφικες σχεσεις, με το βιωμα να γινεται το θαρρος μας και η επιτυχια οδηγος για την επομενη δραση , αποδεικνυουμε οτι η καταστολη δεν ειναι αηττητη.



ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΧΥΠΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ



ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ»