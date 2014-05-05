search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:15
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2014 07:19

Νεκρός βρέθηκε αθλητής του «παραπέντε»

05.05.2014 07:19
Νεκρός βρέθηκε αθλητής του «παραπέντε» - Media

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής ένας τουρίστας, ερασιτέχνης αθλητής «αλεξίπτωτου πλαγιάς» (παραπέντε), ο οποίος πραγματοποιούσε πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Λέντα Ηρακλείου.

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής ένας τουρίστας, ερασιτέχνης αθλητής «αλεξίπτωτου πλαγιάς» (παραπέντε), ο οποίος πραγματοποιούσε πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Λέντα Ηρακλείου.
 
Η σύζυγός του, από το απόγευμα της Κυριακής που είχαν χαθεί τα ίχνη του, ειδοποίησε τις αρχές και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
 
Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε τελικά χθες το βράδυ νεκρός σε δύσβατη χαράδρα της περιοχής μεταξύ Λούτρας και Τρυπητής από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.
 
Τα αίτια του δυστυχήματος και τις συνθήκες θανάτου ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skylos_1112_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό σκυλί (σκληρές εικόνες)

mantarinia-new
ΥΓΕΙΑ

Μανταρίνια: Γιατί να μην πετάξετε ξανά τις φλούδες τους

frapes_5
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μανία με πολυτελή αυτοκίνητα έχει και η οικογένεια «Φραπέ»: Ο ίδιος με τζάγκουαρ, ο γιος με πόρσε που του την αγόρασε ο ίδιος

trump-party-gatsby
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και το αντάλλαγμα σε αμερικανικές επενδύσεις, ρωσική ενέργεια και παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

bulgaria_protest
ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε η κυβέρνηση της Βουλγαρίας μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:15
skylos_1112_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό σκυλί (σκληρές εικόνες)

mantarinia-new
ΥΓΕΙΑ

Μανταρίνια: Γιατί να μην πετάξετε ξανά τις φλούδες τους

frapes_5
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μανία με πολυτελή αυτοκίνητα έχει και η οικογένεια «Φραπέ»: Ο ίδιος με τζάγκουαρ, ο γιος με πόρσε που του την αγόρασε ο ίδιος

1 / 3