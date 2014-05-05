Νεκρός βρέθηκε αθλητής του «παραπέντε»

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής ένας τουρίστας, ερασιτέχνης αθλητής «αλεξίπτωτου πλαγιάς» (παραπέντε), ο οποίος πραγματοποιούσε πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Λέντα Ηρακλείου.

Η σύζυγός του, από το απόγευμα της Κυριακής που είχαν χαθεί τα ίχνη του, ειδοποίησε τις αρχές και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.



Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε τελικά χθες το βράδυ νεκρός σε δύσβατη χαράδρα της περιοχής μεταξύ Λούτρας και Τρυπητής από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.



Τα αίτια του δυστυχήματος και τις συνθήκες θανάτου ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.