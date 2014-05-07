Ο Οίκος Sotheby’s δημοπρατεί χειρογράφο της Δεύτερης Συμφωνίας σε Μι Ελάσσονα OP.27 του Sergei Rachmaninov

Ο οίκος Sotheby’s δημοπρατεί το μοναδικό επιζόν αυτόγραφο χειρογράφου της Δεύτερης Συμφωνίας σε Μι Ελάσσονα OP.27 του Sergei Rachmaninov, στις 20 Μαΐου 2014 (εκτίμηση £1.000.000-1.500.000) στο Λονδίνο.

Θεωρείτο ότι είχε χαθεί αμέσως μετά την πρεμιέρα της συμφωνία στην Αγία Πετρούπολη το 1908, αλλά ανακαλύφθηκε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 2004, στο κτήμα ενός Ευρωπαίου ιδιώτη συλλέκτη.

Είναι ένα από τα λίγα αυτόγραφα χειρόγραφα μιας συμφωνίας, κεντρικό έργο για το διεθνές ορχηστρικό ρεπερτόριο, που παραμένει σε ιδιωτικά χέρια. Στις 320 σελίδες του, περιέχει μια πληθώρα νέων πληροφοριών, αποκαλύπτοντας τις διαδικασίες σύνθεσης του Rachmaninov, όταν αυτός ήταν στις δόξες του, σε ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Περιέχει επίσης νέο αδημοσίευτο υλικό, άγνωστο στους μελετητές του Rachmaninov και απόν από όλες τις υπάρχουσες εκδόσεις της συμφωνίας.

Είναι το μοναδικό επιζόν χειρόγραφο που παρέχει πληροφορίες για τη γένεση και την εξέλιξη αυτού του φημισμένου έργου. Καμία άλλη πηγή, ούτε σκίτσα, μικρά σχέδια, ή αντίγραφα χειρογράφων δεν έχουν διασωθεί: αυτό φαίνεται πως είναι η μοναδική πρωτογενής πηγή.

Η Συμφωνία

Η Δεύτερη είναι ευρέως γνωστή ως η σημαντικότερη Συμφωνία του Rachmaninov. Ακολουθώντας σταθερά την συμφωνική παράδοση του Tchaikovsky, είναι ένα μεγάλο, λυρικό και ανοιχτόκαρδο έργο με ραγδαία αύξηση των Ρομαντικών θεμάτων και πλούσια ενορχήστρωση, το οποίο εξακολουθεί να εκτελείται και να καταγράφεται σήμερα, για πάνω από έναν αιώνα μετά την πρώτη του παρουσίαση.

Η σύνθεσή του έγινε στη Δρέσδη, όπου ο Rachmaninov έζησε από το 1906 έως το 1909, και δημιουργήθηκε ειδικά για μια σειρά από συναυλίες που έδωσε ο ξάδερφός του, Alexander Siloti. Αφού ο Rachmaninov διηύθυνε τις πρώτες παραστάσεις στην Αγία Πετρούπολη στις 26 του Ιανουαρίου του 1908 και στη Μόσχα λίγες μέρες αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου, θεωρείται πιθανό ότι αναθεώρησε την ενορχήστρωση, καθιστώντας αυτή την παρτιτούρα το τελευταίο αποδεικτικό στοιχείο του αρχικού οράματος του Rachmaninov που μέχρι σήμερα είχε χαθεί στην ιστορία και τώρα ανακαλύφθηκε εκ νέου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το χειρόγραφο είχε προηγουμένως ανακοινωθεί για πώληση στον οίκο Sotheby’s το 2004, και αποσύρθηκε από τη δημοπρασία μετά από διεκδίκηση ιδιοκτησίας. Ένας φιλικός διακανονισμός ακολούθησε και το χειρόγραφο πωλήθηκε στον τωρινό ιδιοκτήτη το 2005. Από τότε εκτίθεται στην Βρετανική Βιβλιοθήκη.



Η τελευταία συγκρίσιμη πώληση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1994, όταν αυτόγραφο χειρόγραφο του Robert Schumann της Symphony No 2 σε Ντο Μείζονα, Op.61 πωλήθηκε για £1,480,000 από τον οίκο Sotheby’s.