Το κινητό βλάπτει το σπέρμα;

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Οι άνδρες πρέπει να ξανασκεφτούν πόσο κοντά στα γεννητικά τους όργανα, τοποθετούν το κινητό τους τηλέφωνο.
Μία πρόσφατη ανάλυση δέκα παλαιότερων σχετικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Exeter στη Μεγάλη Βρετανία, διαπίστωσε μία μικρή, αλλά αξιοσημείωτη σχέση ανάμεσα στην ακτινοβολία του κινητού και τη γονιμότητα των ανδρών. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, στην προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία στο ζήτημα της μείωσης της ανδρικής γονιμότητας που παρατηρείται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.
Οι επιπτώσεις των κινητών στην ανδρική γονιμότητα είναι πιο έντονες σε άνδρες που εκτίθενται σε περισσότερες πηγές ακτινοβολίας και όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το σπέρμα.
Σε σχέση με την επίδραση των κινητών οι ερευνητές διαπίστωσαν, ελέγχοντας 1.492 δείγματα, ότι η έκθεση στην ακτινοβολία του κινητού σχετίζεται με την μείωση κατά 8,1% της κινητικότητας του σπέρματος και κατά 9,1% με τη μείωση της ζωτικότητας του σπέρματος.
Οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται ότι η χρήση του κινητού μπορεί να μειώσει δραστικά τη γονιμότητα, αλλά δεδομένης της αυξημένης έκθεσης σε ασύρματες συσκευές και της γενικής μείωσης της ανδρικής γονιμότητας τα τελευταία 20 χρόνια στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, απαιτούνται νέες και πιο ενδελεχείς έρευνες.
«Δεν θα πέταγα το κινητό μου τηλέφωνο, διαβάζοντας αυτή την έρευνα» δήλωσε η Jamie Grifo διευθύντρια κέντρου γονιμότητας στη Νέα Υόρκη. «Υπάρχει μεγάλο άγχος γύρω από το θέμα, και αυτή η έρευνα δεν προκαλεί ανησυχία» πρόσθεσε, και προτείνει συμβουλές για το πώς πρέπει οι άνδρες να χρησιμοποιούν το κινητό τους.
Αυτό που προτείνει στους άνδρες είναι να μην τοποθετούν το κινητό στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού τους.
Ταυτόχρονα για τους άνδρες που ανησυχούν για τη γονιμότητά τους, οι ερευνητές προτείνουν να μην φορούν σφιχτά εσώρουχα και να αποφεύγουν δραστηριότητες που αυξάνουν για πολύ ώρα τη θερμοκρασία των γεννητικών οργάνων.
Πηγή: huffingtonpost.com
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