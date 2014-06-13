Το κινητό βλάπτει το σπέρμα;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι άνδρες πρέπει να ξανασκεφτούν πόσο κοντά στα γεννητικά τους όργανα, τοποθετούν το κινητό τους τηλέφωνο.

Μία πρόσφατη ανάλυση δέκα παλαιότερων σχετικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Exeter στη Μεγάλη Βρετανία, διαπίστωσε μία μικρή, αλλά αξιοσημείωτη σχέση ανάμεσα στην ακτινοβολία του κινητού και τη γονιμότητα των ανδρών. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, στην προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία στο ζήτημα της μείωσης της ανδρικής γονιμότητας που παρατηρείται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.



Οι επιπτώσεις των κινητών στην ανδρική γονιμότητα είναι πιο έντονες σε άνδρες που εκτίθενται σε περισσότερες πηγές ακτινοβολίας και όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το σπέρμα.



Σε σχέση με την επίδραση των κινητών οι ερευνητές διαπίστωσαν, ελέγχοντας 1.492 δείγματα, ότι η έκθεση στην ακτινοβολία του κινητού σχετίζεται με την μείωση κατά 8,1% της κινητικότητας του σπέρματος και κατά 9,1% με τη μείωση της ζωτικότητας του σπέρματος.



Οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται ότι η χρήση του κινητού μπορεί να μειώσει δραστικά τη γονιμότητα, αλλά δεδομένης της αυξημένης έκθεσης σε ασύρματες συσκευές και της γενικής μείωσης της ανδρικής γονιμότητας τα τελευταία 20 χρόνια στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, απαιτούνται νέες και πιο ενδελεχείς έρευνες.



«Δεν θα πέταγα το κινητό μου τηλέφωνο, διαβάζοντας αυτή την έρευνα» δήλωσε η Jamie Grifo διευθύντρια κέντρου γονιμότητας στη Νέα Υόρκη. «Υπάρχει μεγάλο άγχος γύρω από το θέμα, και αυτή η έρευνα δεν προκαλεί ανησυχία» πρόσθεσε, και προτείνει συμβουλές για το πώς πρέπει οι άνδρες να χρησιμοποιούν το κινητό τους.



Αυτό που προτείνει στους άνδρες είναι να μην τοποθετούν το κινητό στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού τους.



Ταυτόχρονα για τους άνδρες που ανησυχούν για τη γονιμότητά τους, οι ερευνητές προτείνουν να μην φορούν σφιχτά εσώρουχα και να αποφεύγουν δραστηριότητες που αυξάνουν για πολύ ώρα τη θερμοκρασία των γεννητικών οργάνων.



Πηγή: huffingtonpost.com