search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 11:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.06.2014 08:19

Το κινητό βλάπτει το σπέρμα;

13.06.2014 08:19
Το κινητό βλάπτει το σπέρμα; - Media

Οι άνδρες πρέπει να ξανασκεφτούν πόσο κοντά στα γεννητικά τους όργανα, τοποθετούν το κινητό τους τηλέφωνο.

Μία πρόσφατη ανάλυση δέκα παλαιότερων σχετικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Exeter στη Μεγάλη Βρετανία, διαπίστωσε μία μικρή, αλλά αξιοσημείωτη σχέση ανάμεσα στην ακτινοβολία του κινητού και τη γονιμότητα των ανδρών. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, στην προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία στο ζήτημα της μείωσης της ανδρικής γονιμότητας που παρατηρείται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.
 
Οι επιπτώσεις των κινητών στην ανδρική γονιμότητα είναι πιο έντονες σε  άνδρες που εκτίθενται σε περισσότερες πηγές ακτινοβολίας και όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το σπέρμα.
 
Σε σχέση με την επίδραση των κινητών οι ερευνητές διαπίστωσαν, ελέγχοντας 1.492 δείγματα, ότι η έκθεση στην ακτινοβολία του κινητού σχετίζεται με την μείωση κατά 8,1% της κινητικότητας του σπέρματος και κατά 9,1% με τη μείωση της ζωτικότητας του σπέρματος.
 
Οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται ότι η χρήση του κινητού μπορεί να μειώσει δραστικά τη γονιμότητα, αλλά δεδομένης της αυξημένης έκθεσης σε ασύρματες συσκευές και της γενικής μείωσης της ανδρικής γονιμότητας τα τελευταία 20 χρόνια στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, απαιτούνται νέες και πιο ενδελεχείς έρευνες.
 
«Δεν θα πέταγα το κινητό μου τηλέφωνο, διαβάζοντας αυτή την έρευνα» δήλωσε η Jamie Grifo διευθύντρια κέντρου γονιμότητας στη Νέα Υόρκη.  «Υπάρχει μεγάλο άγχος γύρω από το θέμα, και αυτή η έρευνα δεν προκαλεί ανησυχία» πρόσθεσε, και προτείνει συμβουλές για το πώς πρέπει οι άνδρες να χρησιμοποιούν το κινητό τους.
 
Αυτό που προτείνει στους άνδρες είναι να μην τοποθετούν το κινητό στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού τους.
 
Ταυτόχρονα για τους άνδρες που ανησυχούν για τη γονιμότητά τους, οι ερευνητές προτείνουν να μην φορούν σφιχτά εσώρουχα και να αποφεύγουν δραστηριότητες που αυξάνουν για πολύ ώρα τη θερμοκρασία των γεννητικών οργάνων.
 
Πηγή: huffingtonpost.com

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova_advert_0707
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

alieia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

makron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

fotia-pirosvestes-hania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωτιά σε εστιατόριο στο Ενετικό Λιμάνι (video)

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ρουκέτα Μαρκόπουλου για το τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη: «Φαντάζεστε εμένα να παίζω με τον Πολάκη, που είναι στα δικαστήρια με τον Άδωνι»;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 11:13
nova_advert_0707
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

alieia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

makron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

1 / 3