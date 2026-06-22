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22.06.2026 00:55

Πάτρα: Δικαστική δίωξη σε 65χρονο για ασέλγεια σε βάρος 11χρονης

22.06.2026 00:55
aithousa dikastiriou 098- new

Ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Κακουργιοδικείου Αιγίου εκδικάζεται το τελευταίο διάστημα η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης κάτω των 12 ετών από 65χρονο, που είχε συγκλονίσει την Πάτρα τον Αύγουστο του 2025.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το thebest.gr, δηλώνει αθώος και αρνείται κάθε κατηγορία που του αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 11χρονο κορίτσι κατέθεσε παρουσία εξειδικευμένου παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, και περιέγραψε με σαφήνεια τα φερόμενα περιστατικά. Οι γονείς του παιδιού κατέθεσαν αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, περιγράφοντας στις αρχές τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκαν οι φερόμενες πράξεις.

Τι αποκάλυψε η κατάθεση της μητέρας

Η μητέρα του ανήλικου θύματος κατέθεσε την περασμένη Δευτέρα ενώπιον του Δικαστηρίου, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν οι ασελγείς πράξεις, σύμφωνα με την εφημερίδα “Γνώμη”. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την πρόσβαση που είχε στο σπίτι στενού συγγενικού προσώπου της ανήλικης, μέσω σχέσης που διατηρούσε με το οικογενειακό περιβάλλον.

Η εξέλιξη της δίκης

Το Δικαστήριο εξέτασε το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες και ο χρόνος κατά τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να βρέθηκε μόνος με το παιδί. Κατέθεσε επίσης μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο διέκοψε για τις 29 και 30 Ιουνίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποδεικτική διαδικασία και να αγορεύσουν ο Εισαγγελέας και οι δικηγόροι αμφότερων των πλευρών, προτού εκδοθεί η ετυμηγορία.

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