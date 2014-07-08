ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:34
08.07.2014 13:22

Διπλή ληστεία μέρα μεσημέρι στην πλατεία του Τυρνάβου

Λήστεψαν δύο κοσμηματοπωλεία στην πλατεία του Τυρνάβου, απείλησαν τους καταστηματάρχες και τους διερχόμενους πολίτες με καλάσνικοφ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση με αυτοκίνητο.
 
Ο λόγος για 5 κουκουλοφοόρους για τους οποίους η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλία. Οι ληστές «χτύπησαν» τα δύο καταστήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μπήκαν στο πρώτο με προτεταμένα τα όπλα άρπαξαν κοσμήματα άγνωστης αξίας, βγήκαν στο δρόμο, απείλησαν τους περαστικούς για να τους… ανοίξουν χώρο, εισέβαλαν στο δεύτερο κατάστημα από το οποίο άρπαξαν ό,τι πρόλαβαν από τις προθήκες και εξαφανίστηκαν.
 
Όταν έφτασε η Αστυνομία ήταν πλέον αργά. Πάντως κάποιοι από τους μάρτυρες είπαν πως παρότι η Αστυνομία ειδοποιήθηκε όσο οι ληστές ήταν στο πρώτο κατάστημα, άργησε να φτάσει στην πλατεία της πόλης. 

tiletheasi_0909_1460-820_new
nikol kidman 77- new
emfragma-new
kairos_0904_1920-1080_new
ellinidou-alexandrou-new
pikrodafni new
tempi-trena-sygkrousi
adwnis marinakis tsipras karystianou
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
xristoforos-kypros
tiletheasi_0909_1460-820_new
nikol kidman 77- new
emfragma-new
