9 βασικά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι άνδρες με το προφυλακτικό

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Η χρήση προφυλακτικού είναι απαραίτητη. Προστατεύει όχι μόνο από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αλλά το σπουδαιότερο είναι πως προστατεύει την ίδια μας τη ζωή, από το AIDS και από διάφορα αφροδίσια νοσήματα και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες.
Η χρήση προφυλακτικού είναι απαραίτητη. Προστατεύει όχι μόνο από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αλλά το σπουδαιότερο είναι πως προστατεύει την ίδια μας τη ζωή, από το AIDS και από διάφορα αφροδίσια νοσήματα και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Όμως γνωρίζετε ότι οι άνδρες κάνουν τουλάχιστον 9 λάθη όταν φοράνε το προφυλακτικό;
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