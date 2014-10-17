Πώς να ξεχωρίσετε τον φονικό «λαγοκέφαλο» που εντοπίστηκε στην Κεφαλονιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μάθετε τα βασικά χαρακτηριστικά του «λαγοκέφαλου», του ψαριού που μετανάστευσε στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και είναι επικίνδυνο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Το κεφάλι δεν χωρίζει από το σώμα. Η κοιλιά του είναι λευκή και αδρή. Στα πλευρά του έχει ασημένιες λωρίδες, φέρει ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο και η ουρά του έχει σχήμα μισοφέγγαρου.
Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του «λαγοκέφαλου», του ψαριού που μετανάστευσε στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και είναι επικίνδυνο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Δείτε αναλυτικά όλες τις ιδιαιτερότητες του επικίνδυνου είδους, όπως τις κατέγραψε το Ερευνητικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.