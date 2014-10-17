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17.10.2014 16:47

Πώς να ξεχωρίσετε τον φονικό «λαγοκέφαλο» που εντοπίστηκε στην Κεφαλονιά

17.10.2014 16:47
Πώς να ξεχωρίσετε τον φονικό «λαγοκέφαλο» που εντοπίστηκε στην Κεφαλονιά - Media

Μάθετε τα βασικά χαρακτηριστικά του «λαγοκέφαλου», του ψαριού που μετανάστευσε στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και είναι επικίνδυνο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

 
Το κεφάλι δεν χωρίζει από το σώμα. Η κοιλιά του είναι λευκή και αδρή. Στα πλευρά του έχει ασημένιες λωρίδες, φέρει ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο και η ουρά του έχει σχήμα μισοφέγγαρου.
 
Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του «λαγοκέφαλου», του ψαριού που μετανάστευσε στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και είναι επικίνδυνο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 
Δείτε αναλυτικά όλες τις ιδιαιτερότητες του επικίνδυνου είδους, όπως τις κατέγραψε το Ερευνητικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ ΕΔΩ.
 

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