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15.12.2014 13:16

Δείτε τη δημιουργία από το μηδέν, μιας καρδιάς από βλαστοκύτταρα (VIDEO)

15.12.2014 13:16
Δείτε τη δημιουργία από το μηδέν, μιας καρδιάς από βλαστοκύτταρα (VIDEO) - Media

Τα τελευταία χρόνια η ιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την δεκαετία του 70 και του 80, ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μια καρδιά από βλαστοκύτταρα.

 
Τα τελευταία χρόνια η ιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την δεκαετία του 70 και του 80, ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μια καρδιά από βλαστοκύτταρα.
 
Δείτε καρέ καρέ τη δημιουργία της μέσα στο εργαστήριο, στο InVitroMagazine.gr.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 10:37
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