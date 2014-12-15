Δείτε τη δημιουργία από το μηδέν, μιας καρδιάς από βλαστοκύτταρα (VIDEO)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα τελευταία χρόνια η ιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την δεκαετία του 70 και του 80, ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μια καρδιά από βλαστοκύτταρα.
Τα τελευταία χρόνια η ιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την δεκαετία του 70 και του 80, ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μια καρδιά από βλαστοκύτταρα.
Δείτε καρέ καρέ τη δημιουργία της μέσα στο εργαστήριο, στο InVitroMagazine.gr.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.