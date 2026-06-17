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17.06.2026 17:17

Συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία με το Ιράν θα παραχωρήσει ο Τραμπ από τη Γαλλία

17.06.2026 17:17
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Συνέντευξης Τύπου σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social.

Όπως αναφέρει, «Θα δώσω συνέντευξη Τύπου σε 45 λεπτά από τη Γαλλία. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθώ στις Βερσαλλίες για δείπνο με Γάλλους και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και απόψε θα επιστρέψω σπίτι! Το ταξίδι ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κυρίως αυτό που ήθελαν να συζητήσουν οι άνθρωποι είναι το γεγονός ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει αμέσως! Μεγάλοι αριθμοί σε όλες τις κατηγορίες για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται σήμερα από ό,τι έχουν εργαστεί ποτέ πριν. Πάνω από 19,1 τρισεκατομμύρια επενδύονται στις ΗΠΑ με εργοστάσια και όλα τα άλλα να συμβαίνουν, αλλά, το σημαντικότερο, τα πρόσφατα στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ύψη λόγω του διακανονισμού και, ομοίως, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς να επιτρέψουν τη δημοσίευση του κειμένου του μνημονίου κατανόησης αργότερα σήμερα, καθώς οι Αμερικανοί αναζητούν σαφήνεια σχετικά με το τι πραγματικά περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

«Μας ζήτησαν να μην δημοσιεύσουμε το πλαίσιο για λίγο καιρό. Θα δημοσιευτεί το αργότερο την Παρασκευή. Προσπαθούμε στην πραγματικότητα να τους πιέσουμε να το δημοσιεύσουν σήμερα, επειδή θέλουμε να πούμε στον αμερικανικό λαό ότι είναι ουσιαστικά μια καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Βανς στο CBS σήμερα το πρωί.

Ο λόγος που το κείμενο δεν δημοσιεύτηκε νωρίτερα, είπε ο Βανς, ήταν επειδή οι Καταριανοί και οι Πακιστανοί ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να περιμένουν, σύμφωνα με ορισμένα «διπλωματικά πρωτόκολλα», τα οποία ο Βανς πρόσθεσε ότι δεν «κατανοεί πλήρως».

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα το πρωί στη σύνοδο κορυφής της G7 ότι το κείμενο δεν είναι τελικό και αμφισβήτησε ορισμένες αναφερόμενες πτυχές της συμφωνίας.

Χθες στην εκπομπή Megyn Kelly Show, ο Βανς εξήγησε επίσης πώς οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες «να ιεραρχήσουν τα γεγονότα με τον σωστό τρόπο», με βάση «τις ευαισθησίες που υπάρχουν στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο στις οποίες προσπαθούμε να ανταποκριθούμε».

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