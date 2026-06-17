Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν: Το κείμενο δεν είναι τελικό, αν δεν μου αρέσει θα… ρίξω βόμβες – Οι Ιρανοί «γελούσαν με τον Ομπάμα»

Mε passive – aggressive στάση έναντι της συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός (και ύβρεις για τον πρόεδρο Ομπάμα) εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ «γερή συμφωνία», ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι «το κείμενο δεν είναι τελικό· είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους (σ.σ των Ιρανών). Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες».

Υποστήριξε, δε (μάλλον ορθά) ότι «η εναλλακτική λύση (σ.σ μιας μη συμφωνίας) θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση. Οι ηλίθιοι άνθρωποι θέλουν μια παγκόσμια ύφεση. Είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Το στενό δεν θα άνοιγε ποτέ», ενώ για το ταμείο των 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν ξεκαθάρισε ότι «δεν επενδύουμε. Άνθρωποι (σ.σ επενδυτές) μπορούν να αποφασίσουν να το κάνουν αυτό, αλλά εξαρτάται από αυτούς. Θέλετε να πω ότι κανείς δεν επιτρέπεται ποτέ να επενδύσει σε μια χώρα;».

Από την άλλη, πάντως, ο Τραμπ βρήκε άλλη μια ευκαιρία να επιτεθεί στον Μπαράκ Ομπάμα και στη συμφωνία που είχε κάνει με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας (γνωστή με τα αρχικά JCPOA), ισχυριζόμενος ότι «τους παρέδωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, πράσινα μετρητά από τράπεζες, σε ένα Boeing 757 και τα πέταξε στο Ιράν. Και στάθηκαν μπροστά στο αεροπλάνο, έχω φωτογραφίες του, “Θεέ μου, κοιτάξτε αυτά τα χρήματα που μας δίνει”».

«Προσπάθησε να δωροδοκήσει για να τελειώνει. Δεν προσπάθησα να το κάνω αυτό… Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί; Οι Ιρανοί γελούσαν με τον Ομπάμα και έλεγαν: “Είναι ένας ηλίθιος γιος @@@. […] Μην ξεχνάτε, ποτέ δεν υπήρξε κανείς που να ήταν τόσο σκληρός απέναντι στο Ιράν. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει η Κλίντον και ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει ο Μπάιντεν, ο Μπους και πολλοί άλλοι» επέμεινε.

«Ο λόγος που το πετρέλαιο παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα είναι επειδή κάθε βράδυ βγάζαμε πλοία , χωρίς εσείς καν να το γνωρίζετε. Πριν από δύο μέρες, πριν από τρεις μέρες, πριν από έναν μήνα, βγάζαμε 22 πλοία. Ο μέσος όρος μας ήταν από 15 έως 25 πλοία τη νύχτα. Κανείς δεν το ήξερε αυτό. Το Πολεμικό μας Ναυτικό έκανε εξαιρετική δουλειά. Κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Γι’ αυτό το πετρέλαιο δεν εκτοξεύθηκε στα 300 δολάρια το βαρέλι· πήγε στα 125, στα 150. Τώρα είναι στα 72, στα 73. Έμαθα ότι τώρα είναι ακόμη χαμηλότερα», ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

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