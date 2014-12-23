Ερντογάν: Προδοσία της πατρίδας το προφυλακτικό!

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προδοσία της πατρίδας, χαρακτήρισε ο Ταγίπ Ερντογάν την χρήση προφυλακτικών, θέτοντας ταυτόχρονα και τον… αποδεκτό αριθμό απογόνων, ανά οικογένεια!

Πρώτα οι επεμβάσεις σε ΜΜΕ, έπειτα οι οπαδοί ομάδων που κατηγορήθηκαν για απόπειρα πραξικοπήματος και τώρα η καταγγελία των… προφυλακτικών από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.



«Τα προφυλακτικά αποτελούν προδοσία της πατρίδας. Προδίδουν τη χώρα επί σειρά ετών προωθώντας τον έλεγχο των γεννήσεων σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις νέες γενιές» διεμήνυσε ο Ερντογάν, συμβουλεύοντας νεόνυμφους.



Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα δεν δίστασε να πάει και παραπέρα, θέτοντας… νόρμα (ανα) παραγωγικότητας για κάθε ζευγάρι: «Το ένα παιδί στην οικογένεια είναι περίεργο, τα δυο λένε κάτι αλλά τα τρία και τα τέσσερα είναι ό, τι πρέπει. Αν υπάρχουν και άλλα παιδιά — γι’ αυτά έχει ο θεός».



Πάντως, αυτό δεν ήταν το πρώτο… χτύπημα Ερντογάν στο συγκεκριμένο τομέα. Ο Τούρκος πρόεδρος, τον περασμένο Νοέμβρη δήλωνε ότι οι γυναίκες δεν είναι ίσες με τους άνδρες, ενώ ως πρωθυπουργός είχε λάβει μέτρο τόσο για τον περιορισμό των αμβλώσεων όσο και για τη χρήση της καισαρικής τομής.

Πηγή: tovima.gr