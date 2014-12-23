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23.12.2014 13:23

Ερντογάν: Προδοσία της πατρίδας το προφυλακτικό!

23.12.2014 13:23
Ερντογάν: Προδοσία της πατρίδας το προφυλακτικό! - Media

Προδοσία της πατρίδας, χαρακτήρισε ο Ταγίπ Ερντογάν την χρήση προφυλακτικών, θέτοντας ταυτόχρονα και τον… αποδεκτό αριθμό απογόνων, ανά οικογένεια!  

Πρώτα οι επεμβάσεις σε ΜΜΕ, έπειτα οι οπαδοί ομάδων που κατηγορήθηκαν για απόπειρα πραξικοπήματος και τώρα η καταγγελία των… προφυλακτικών από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.
 
«Τα προφυλακτικά αποτελούν προδοσία της πατρίδας. Προδίδουν τη χώρα επί σειρά ετών προωθώντας τον έλεγχο των γεννήσεων σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις νέες γενιές» διεμήνυσε ο Ερντογάν, συμβουλεύοντας νεόνυμφους.
 
Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα δεν δίστασε να πάει και παραπέρα, θέτοντας… νόρμα (ανα) παραγωγικότητας για κάθε ζευγάρι: «Το ένα παιδί στην οικογένεια είναι περίεργο, τα δυο λένε κάτι αλλά τα τρία και τα τέσσερα είναι ό, τι πρέπει. Αν υπάρχουν και άλλα παιδιά — γι’ αυτά έχει ο θεός».
 
Πάντως, αυτό δεν ήταν το πρώτο… χτύπημα Ερντογάν στο συγκεκριμένο τομέα. Ο Τούρκος πρόεδρος, τον περασμένο Νοέμβρη δήλωνε ότι οι γυναίκες δεν είναι ίσες με τους άνδρες, ενώ ως πρωθυπουργός είχε λάβει μέτρο τόσο για τον περιορισμό των αμβλώσεων όσο και για τη χρήση της καισαρικής τομής.

Πηγή: tovima.gr

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