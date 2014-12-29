search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:30
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2014 15:09

Ταϊβάν: Ιπποπόταμος σκοτώθηκε μετά από δύο αλλεπάλληλα τροχαία δυστυχήματα

Θύμα δύο αλλεπάλληλων "τροχαίων" ατυχημάτων έπεσε ένας… ιπποπόταμος που ανήκε σε ιδιωτικό ράντσο της Ταϊβάν κι έχασε τη ζωή του όταν τη πρώτη φορά πήδηξε από το φορτηγάκι που τον μετέφερε και στη συνέχεια το κοντέινερ όπου τον φόρτωσαν ανατράπηκε.

Ο θάνατος του Α Χο προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην Ταϊβάν και ο υπουργός Γεωργίας Τσεν Μπάο-τζι επέκρινε δριμύτατα τον ιδιοκτήτη της φάρμας για την αμέλειά του. Η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει δίωξη σε βάρος του.
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε στον ζωολογικό κήπο της Ταϊπέι, ο Α Χο πέθανε από τον τραυματισμό που υπέστη από την πρώτη πτώση του όταν, πανικοβλημένος, πήδηξε από το φορτηγό όπου τον είχαν φορτώσει και έσπασε το πόδι του.
 
Στις εικόνες που μετέδωσε η ταϊβανέζικη τηλεόραση διακρίνεται το μεγάλο ζώο, ξαπλωμένο στο έδαφος και ένα λευκό υγρό να κυλά από τα μάτια του.
 
Ενώ τον μετέφεραν στη φάρμα για να τον περιποιηθούν, το κοντέινερ όπου τον είχαν φορτώσει έπεσε με δύναμη στο έδαφος, από ύψος δύο μέτρων, καθώς έσπασε ένα από τα καλώδια που το συγκρατούσαν στη θέση του.
 
Ο Α Χο ήταν από τις κυριότερες ατραξιόν της φάρμας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχε εμφανιστεί και σε μια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3