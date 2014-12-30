Του μαύρισε το μάτι με ένα κουτί προφυλακτικά!

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Με ένα κουτί προφυλακτικά επιτέθηκε η 19χρονη Ντομινίκ Κλάριτζ στο σύντροφό της, τον επίσης 19 ετών Γουίλιαμ Έσιαν, στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα.
Με ένα κουτί προφυλακτικά επιτέθηκε η 19χρονη Ντομινίκ Κλάριτζ στο σύντροφό της, τον επίσης 19 ετών Γουίλιαμ Έσιαν, στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα.
Οι άντρες της αστυνομίας συνέλαβαν το ζευγάρι με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς παρατήρησαν τους τραυματισμούς που είχαν και οι δύο.
Αιτία των τραυματισμών τους ήταν ένας καβγάς που ξέσπασε όταν βρίσκονταν στο αυτοκίνητο καθοδόν. Το μήλο της Έριδος ήταν το γεγονός ότι ο Γουίλιαμ συνομιλούσε με ένα άλλο κορίτσι.
Ο Γουίλιαμ, ο οποίος εμφανίστηκε με μελανιασμένο μάτι στο αστυνομικό τμήμα, είπε στους αστυνομικούς ότι η Ντομινίκ του επιτέθηκε με ένα κουτί προφυλακτικά και ότι τον έχει γρονθοκοπήσει αρκετές φορές.
Εκείνη αρνήθηκε ότι τον έχει γρονθοκοπήσει, αλλά παραδέχτηκε ότι του έριξε στο μάτι το κουτί με τα προφυλακτικά όταν της επιτέθηκε αυτός.
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