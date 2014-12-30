Του μαύρισε το μάτι με ένα κουτί προφυλακτικά!

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με ένα κουτί προφυλακτικά επιτέθηκε η 19χρονη Ντομινίκ Κλάριτζ στο σύντροφό της, τον επίσης 19 ετών Γουίλιαμ Έσιαν, στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα.



Με ένα κουτί προφυλακτικά επιτέθηκε η 19χρονη Ντομινίκ Κλάριτζ στο σύντροφό της, τον επίσης 19 ετών Γουίλιαμ Έσιαν, στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα.



Οι άντρες της αστυνομίας συνέλαβαν το ζευγάρι με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς παρατήρησαν τους τραυματισμούς που είχαν και οι δύο.



Αιτία των τραυματισμών τους ήταν ένας καβγάς που ξέσπασε όταν βρίσκονταν στο αυτοκίνητο καθοδόν. Το μήλο της Έριδος ήταν το γεγονός ότι ο Γουίλιαμ συνομιλούσε με ένα άλλο κορίτσι.



Ο Γουίλιαμ, ο οποίος εμφανίστηκε με μελανιασμένο μάτι στο αστυνομικό τμήμα, είπε στους αστυνομικούς ότι η Ντομινίκ του επιτέθηκε με ένα κουτί προφυλακτικά και ότι τον έχει γρονθοκοπήσει αρκετές φορές.



Εκείνη αρνήθηκε ότι τον έχει γρονθοκοπήσει, αλλά παραδέχτηκε ότι του έριξε στο μάτι το κουτί με τα προφυλακτικά όταν της επιτέθηκε αυτός.