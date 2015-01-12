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Στη δημοσιότητα δόθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.Επικεφαλής, όπως αναμενόταν, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Στη δημοσιότητα δόθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικεφαλής όπως αναμενόταν, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις εκλόγιμες θέσεις του ψηφοδελτίου ακολουθούν η Ράνια Αντωνοπούλου καθηγήτρια στο Bard College, διευθύντρια του τμήματος έρευνας για την ισότητα των φύλων του Levy Economics Institute στη Νέα Υόρκη, στην τρίτη θέση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, στην τέταρτη θέση η απολυμένη από την ΕΡΤ Αγλαΐα Κυρίτση και στην πέμπτη θέση ο στρατηγός ε.α. Νίκος Τόσκας.



Στο ψηφοδέλτιο μετέχουν ακόμα η Τασία Χριστοδουλοπούλου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Τσιρώνης, στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, η Άννα Φιλίνη η οποία είχε αποχωρήσει από τη ΔΗΜΑΡ πέρυσι, και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης.



ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ακαδημαϊκός

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ Πανεπιστημιακή Ερευνήτρια

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ Οικονομολόγος

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ Δημοσιογράφος

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στρατηγός εν αποστρατεία

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ Νομικός

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Χημικός

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ Αρχιτέκτων /Εικαστικός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Αγρότης

ΓΕΡΟΥ ΚΑΤΙΑ Ηθοποιός

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ Διδάκτωρ Ερευνήτρια

ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ π. Πρύτανης ΕΚΠΑ