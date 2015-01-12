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Στη δημοσιότητα δόθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.Επικεφαλής, όπως αναμενόταν, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
Στη δημοσιότητα δόθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Επικεφαλής όπως αναμενόταν, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις εκλόγιμες θέσεις του ψηφοδελτίου ακολουθούν η Ράνια Αντωνοπούλου καθηγήτρια στο Bard College, διευθύντρια του τμήματος έρευνας για την ισότητα των φύλων του Levy Economics Institute στη Νέα Υόρκη, στην τρίτη θέση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, στην τέταρτη θέση η απολυμένη από την ΕΡΤ Αγλαΐα Κυρίτση και στην πέμπτη θέση ο στρατηγός ε.α. Νίκος Τόσκας.
Στο ψηφοδέλτιο μετέχουν ακόμα η Τασία Χριστοδουλοπούλου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Τσιρώνης, στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, η Άννα Φιλίνη η οποία είχε αποχωρήσει από τη ΔΗΜΑΡ πέρυσι, και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ακαδημαϊκός
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ Πανεπιστημιακή Ερευνήτρια
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ Οικονομολόγος
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ Δημοσιογράφος
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στρατηγός εν αποστρατεία
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ Νομικός
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Χημικός
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ Αρχιτέκτων /Εικαστικός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Αγρότης
ΓΕΡΟΥ ΚΑΤΙΑ Ηθοποιός
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ Διδάκτωρ Ερευνήτρια
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ π. Πρύτανης ΕΚΠΑ
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