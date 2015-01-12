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12.01.2015 14:33

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

12.01.2015 14:33
Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Media

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Στη δημοσιότητα δόθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.Επικεφαλής, όπως αναμενόταν, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Στη δημοσιότητα δόθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικεφαλής όπως αναμενόταν, είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ενώ στις υπόλοιπες τέσσερις εκλόγιμες θέσεις του ψηφοδελτίου ακολουθούν η Ράνια Αντωνοπούλου καθηγήτρια στο Bard College, διευθύντρια του τμήματος έρευνας για την ισότητα των φύλων του Levy Economics Institute στη Νέα Υόρκη, στην τρίτη θέση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, στην τέταρτη θέση η απολυμένη από την ΕΡΤ Αγλαΐα Κυρίτση και στην πέμπτη θέση ο στρατηγός ε.α. Νίκος Τόσκας.
 
Στο ψηφοδέλτιο μετέχουν ακόμα η Τασία Χριστοδουλοπούλου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Τσιρώνης, στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, η Άννα Φιλίνη η οποία είχε αποχωρήσει από τη ΔΗΜΑΡ πέρυσι, και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης.
 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                            Ακαδημαϊκός
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ                        Πανεπιστημιακή Ερευνήτρια
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ                             Οικονομολόγος
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ                                     Δημοσιογράφος
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                Στρατηγός εν αποστρατεία
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ             Νομικός
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                Χημικός
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ                                         Αρχιτέκτων /Εικαστικός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ                     Αγρότης
ΓΕΡΟΥ ΚΑΤΙΑ                                        Ηθοποιός
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ                                Διδάκτωρ Ερευνήτρια
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ                   π. Πρύτανης ΕΚΠΑ

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