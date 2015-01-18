Γιουσούφ Νασουλχάνοφ: Πώς ένα «καλό παιδί» από τη Γαλλία έγινε άγριος τζιχαντιστής

Ο Γιουσούφ Νασουλχάνοφ, είναι 20 ετών, κατάγεται από την Τσετσενία, γεννήθηκε στη Γαλλία και δούλευε συμβασιούχος στον Δήμο Σιλτιγκέιν, κοντά στο Στρασβούρβο. Ηταν βοηθός γραφίστα και πολύ καλό παιδί.



Στις 14 Ιανουαρίου εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο ίντερνετ. Στο βίντεο μιλάει γαλλικά με μερικές αραβικές εκφράσεις, έχει πάνω του βαρύ οπλισμό και ο τίτλος στα αραβικά είναι «Ευλογημένη η επίθεση με νεκρούς στο Παρίσι». «Μακάρι αυτή η επίθεση να είχε γίνει από καιρό. Οι ειδωλολάτρες στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη κάνουν τα πάντα για να καταστρέψουν το Ισλάμ, το πραγματικό Ισλάμ…

Θα έλεγα σε όλους τις Γάλλους ότι θα έρθουμε σύντομα στην Ευρώπη και αυτές οι επιθέσεις θα πολλαπλασιαστούν στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ελβετία, παντού στην Ευρώπη και παντού στην Αμερική» ακούγεται να λέει ο νεαρός. Και σε κάποια άλλη στιγμή λέει:

«Αδέλφια μου που δεν μπορείτε να ρθείτε να συναντηθούμε στη γη του Ισλαμικού Κράτους: κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, κάνετε ό,τι μπορείτε, πνίξτε τους, σφάξτε τους, κάψτε τα αυτοκίνητά τους, κάψτε τα σπίτια τους. Το χαλιφάτο θα εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη».

Ο δήμαρχος της πόλης Σιλτιγκέιν εκλήθη από την αστυνομία να αναγνωρίσει τον νεαρό συμβασιούχο και το επιβεβαίωσε.

«Τον έβλεπα κάθε πρωί στο ασανσέρ, μιλούσαμε», λέει ο υπάλληλος του Δήμου Ζαν-Μαρί Κατνέρ. «Ηταν πολύ καλό παιδί και πολύ ευγενικό» συμπληρώνει.

«Είχε σύμβαση με τον Δήμο και όλα πήγαιναν καλά. Του είχαν πει μάλιστα ότι θα γίνει μόνιμος σε τρία χρόνια. Ηταν ήσυχο παιδί και σεμνό. Συζητούσαμε πολλά πράγματα» λέει ένας άλλος συνάδελφός του. Ηταν τόσο σοκαρισμένος που δεν ήθελε καν να δει το βίντεο με τον Γιουσούφ τζιχαντιστή. «Μου γυρίζει το στομάχι. Μου’ρθε ο ουρανός ανάποδα σήμερα το πρωί όταν το άκουσα. Δεν ήθελα να το πιστέψω» προσθέτει.

Τον Ιούνιο του 2014 ο Γιουσούφ ανακοινώνει στο τμήμα του ότι θέλει να φύγει για δύο εβδομάδες στην Τσετσενία με την αδελφή του για να δουν κάποια πράγματα με τις εκεί δημόσιες υπηρεσίες. Τελικά, μένει έναν μήνα. Επιστρέφει τον Ιούλιο αλλά η συμπεριφορά του δεν είχε αλλάξει, αλλά κάτι συνέβαινε. «Δεν μιλούσε συχνά για τη θρησκεία του, αλλά όταν γύρισε από το ταξίδι είδαμε κάποιες αλλαγές. Όταν οι άλλοι πήγαιναν στο τζαμί για μια ώρα, εκείνος έμενε πέντε ή έξι ώρες» προσθέτει ο συνάδελφός του Κατνέρ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο Γιουσούφ ζητάει τον Αύγουστο να ξαναφύγει στην Τσετσενία. Του απαντούν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί όλοι λείπουν με άδεια. Αλλά στις 14 Αυγούστου ο Γιουσούφ δεν παρουσιάζεται στη δουλειά, λέγοντας ότι έχει ραντεβού με ένα γιατρό. Εξαφανίζεται και δεν δίνει πλέον κανένα σημάδι ζωής. Από την αρχή του 2014 δεν είχε τηλέφωνο κινητό και κανείς δεν μπορεί να τον βρει. Πολύ ανήσυχος ο πατέρας του πήγε τρεις φορές στο Δημαρχείο για να μάθει νέα του, αλλά μάταια.

Ο Γιουσούφ έφτασε στη Γαλλία όταν ήταν έφηβος, από την Τσετσενία. Εμεινε με τους γονείς του, τα αδέλφια και τις αδελφές του. «Δεν ζούσε άσχημα. Εψαχνε ένα διαμέρισμα για να μείνει μόνος του, μάλιστα» λέει ένας συνάδελφος.

Τον Μάιο του 2014 η εφημερίδα Liberation είχε συναντήσει τον Γιουσούφ για ένα ρεπορτάζ που έκανε για το σπορ Street Work Out. Είναι ένα μείγμα μυικής ενδυνάμωσης και ακροβατικών και πρόκειται για ένα σπορ που το κάνεις πάνω σε κτίρια ή σε αστικό τοπίο. Ο Γιουσούφ ήταν ένας από μια μικρή ομάδα νέων που έκαναν προπόνηση συχνά στο πάρκο της πόλης. Ο νεαρός ήθελε μάλιστα να κάνει τον δικό του σύλλογο, ήταν πολύ φιλόξενος με τους δημοσιογράφους της Liberation και είχε πάθος με το σπορ.

Η συμπεριφορά του στο βίντεο όπου εμφανίζεται σαν αιμοδιψής τζιχαντιστής δεν έχει καμμία σχέση με τον νεαρό που όλοι γνώριζαν. Ηθελε να κάνει ομάδα με τους φίλους του και να μπουν στους αγώνες για ένα σπορ που λάτρευε. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος σε αυτό και πολύ γυμνασμένος. Οι δημοσιογράφοι τον συνάντησαν σε μια χαρούμενη παρέα νέων που γελούσε, είχε μουσική στα αυτιά και δοκίμασε νέες φιγούρες μπροστά σε όλους που τον επευφημούσαν. ¨Στην ομάδα μας υπάρχουν παιδιά από όλες τις εθνικότητες. Τα μοιραζόμαστε όλα μεταξύ μας» έλεγε μάλιστα ο νεαρός στην συνέντευξή του, πολύ χαρούμενος.



Πώς μπόρεσε ο Γιουσούφ να κυλήσει σε αυτό το δρόμο;

Ο Messaoud Boumaza, διευθυντής του Ινστιτούτου Al-Andalous, στην πόλη Σιλτιγκέιν, δεν μπορεί να το εξηγήσει. «Η πόλη μας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην περιοχή του Ρήνου, μετά το Στρασβούργο. Δεν είναι φτωχή πόλη, δεν είναι δύσκολη και δεν έχει μεγάλη εγκληματικότητα. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι κάποιοι τον παρέσυραν. Είμαστε πραγματικά τρομοκρατημένοι τόσο σαν γάλλοι πολίτες όσο και σαν μουσουλμάνοι» δηλώνει.

Ο Γιουσούφ ήταν ο δεύτερος νεαρός από την πόλη Σιλτιγκέιν που έφυγε για να γίνει τζιχαντιστής. Και στις 8 Νοεμβρίου ένα βίντεο παρόμοι με αυτό του Γιουσούφ είχε ανέβει στο ίντερνετ και δύο νεαρά παιδιά έλεγαν ότι κατάγονται από το Στρασβούργο και την Τουλούζη. Ένα τρίτο πρόσωπο σε αυτό το βίντεο μιλάει μαζί τους.

Είναι ο Ουμάρ Ντιάου, 33 ετών, Γάλλος με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος προέρχεται από οικογένεια μουσουλμάνων. Φίλοι του στη γειτονιά αναγνώρισαν τη φωνή του. Το βίντεο είχε γυριστεί στην Ράκα, στην περιοχή της Συρίας που ελέγχουν οι ισλαμιστές. Ο Ουμάρ είχε φύγει στη Συρία, λίγες εβδομάδες μετά το γάμο του στην πόλη Σιλτιγκέιν. Και η δική του εξαφάνιση είχε καταπλήξει τους φίλους του.

Πηγή: iefimerida.gr