search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2015 06:32

Πέθανε ο Τσαρλς Τάουνς, ένας από τους «πατέρες» του λέιζερ

29.01.2015 06:32
Πέθανε ο Τσαρλς Τάουνς, ένας από τους «πατέρες» του λέιζερ - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Τσαρλς Τάουνς, ο οποίος το 1964 μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την εφεύρεση του λέιζερ – η οποία προκάλεσε επανάσταση στην επιστήμη, την ιατρική, τις τηλεπικοινωνίες αλλά και την ψυχαγωγία – απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών την Τρίτη, 

Ο Τσαρλς Τάουνς, ο οποίος το 1964 μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την εφεύρεση του λέιζερ – η οποία προκάλεσε επανάσταση στην επιστήμη, την ιατρική, τις τηλεπικοινωνίες αλλά και την ψυχαγωγία – απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια.
 
Ο Αμερικανός φυσικός από τη Νότια Καρολίνα μοιράστηκε το Νόμπελ μαζί με τους Σοβιετικούς Νικολάι Μπασόφ και Αλεξάντερ Πρόχοροφ για τη θεμελιώδη εργασία τους στον τομέα της κβαντικής ηλεκτρονικής, η οποία οδήγησε στην κατασκευή ταλαντωτών και ενισχυτών βασισμένων στην αρχή μέιζερ (λέιζερ μικροκυμάτων)-λέιζερ.
 
Σπούδασε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (CalTech) και διορίστηκε βοηθός στο ίδιο ίδρυμα (1937-39). Δίδαξε στο πανεπιστήμιο Κολούμπια (1948-50) και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), του οποίου ανέλαβε από το 1961 την επιστημονική διεύθυνση κι υπήρξε επίτιμος καθηγητής του Μπέρκλεϊ στο τμήμα Φυσικής και στο Εργαστήριο Διαστημικών Επιστημών επί σχεδόν πέντε δεκαετίες.
 
Ο Τάουνς υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση των μέιζερ και των λέιζερ στην αστρονομία και με την βοήθεια των συναδέλφων του έγινε ο πρώτος που εντόπισε σύνθετα μόρια στο διαστρικό διάστημα και ο πρώτος που μέτρησε τη μάζα της γιγάντιας μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας (γνωστού και ως Milky Way).
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

samaras_patoulidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς «τα είπε» με την Πατουλίδου

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

1 / 3