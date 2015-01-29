Πέθανε ο Τσαρλς Τάουνς, ένας από τους «πατέρες» του λέιζερ

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Ο Τσαρλς Τάουνς, ο οποίος το 1964 μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την εφεύρεση του λέιζερ – η οποία προκάλεσε επανάσταση στην επιστήμη, την ιατρική, τις τηλεπικοινωνίες αλλά και την ψυχαγωγία – απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών την Τρίτη,

Ο Τσαρλς Τάουνς, ο οποίος το 1964 μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την εφεύρεση του λέιζερ – η οποία προκάλεσε επανάσταση στην επιστήμη, την ιατρική, τις τηλεπικοινωνίες αλλά και την ψυχαγωγία – απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια.



Ο Αμερικανός φυσικός από τη Νότια Καρολίνα μοιράστηκε το Νόμπελ μαζί με τους Σοβιετικούς Νικολάι Μπασόφ και Αλεξάντερ Πρόχοροφ για τη θεμελιώδη εργασία τους στον τομέα της κβαντικής ηλεκτρονικής, η οποία οδήγησε στην κατασκευή ταλαντωτών και ενισχυτών βασισμένων στην αρχή μέιζερ (λέιζερ μικροκυμάτων)-λέιζερ.



Σπούδασε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (CalTech) και διορίστηκε βοηθός στο ίδιο ίδρυμα (1937-39). Δίδαξε στο πανεπιστήμιο Κολούμπια (1948-50) και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), του οποίου ανέλαβε από το 1961 την επιστημονική διεύθυνση κι υπήρξε επίτιμος καθηγητής του Μπέρκλεϊ στο τμήμα Φυσικής και στο Εργαστήριο Διαστημικών Επιστημών επί σχεδόν πέντε δεκαετίες.



Ο Τάουνς υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση των μέιζερ και των λέιζερ στην αστρονομία και με την βοήθεια των συναδέλφων του έγινε ο πρώτος που εντόπισε σύνθετα μόρια στο διαστρικό διάστημα και ο πρώτος που μέτρησε τη μάζα της γιγάντιας μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας (γνωστού και ως Milky Way).

