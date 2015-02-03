Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο – «Να ανοίξει τώρα η ΕΡΤ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αγ. Παρασκευή διοργανώνουν, για την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 5.30 μμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες.
Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αγ. Παρασκευή διοργανώνουν, για την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 5.30 μμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση-κάλεσμα, «τώρα θα χρειαστεί να ξαναγωνιστούμε για να σιγουρέψουμε ότι όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξη, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και άμεσα».
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συντονισμού ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες:
Να ξαναγυρίσουν όλοι οι απολυμένοι – διαθέσιμοι στις δουλειές τους, να ξανανοίξουν οι δομές και οι υπηρεσίες που έκλεισαν, για να ξανανοίξουν τα κλειστά εργοστάσια αλλά και ακόμη περισσότερα, για να κερδίσουμε μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα. Για να ξηλώσουμε όλους τους μνημονιακούς νόμους και να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τα δημοκρατικά δικαιώμτα στους χώρους δουλειάς. Τώρα θα χρειαστεί να ξαναγωνιστούμε για να σιγουρέψουμε ότι όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πραξη, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρους και προυποθέσεις και άμεσα.
Χρειάζεται να είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τους συναδέλφους που συνεχίζουν τον αγώνα για να επιστρέψουν στο Ραδιομέγαρο. Το συλλαλητήριο αυτό, μπορεί να γίνει η αφετηρία που θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή όλων των εργαζόμενων στις δουλειές τους ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα όπως στην Κοκα Κολα και τα Τσιμέντα Χαλκίδας. Να γίνει το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε όλα όσα μας λεηλάτησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις την τελευταία πενταετία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.