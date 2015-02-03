search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 07:59
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.02.2015 16:02

Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο – «Να ανοίξει τώρα η ΕΡΤ»

03.02.2015 16:02
Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο - «Να ανοίξει τώρα η ΕΡΤ» - Media

Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αγ. Παρασκευή διοργανώνουν, για την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 5.30 μμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες.

Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αγ. Παρασκευή διοργανώνουν, για την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 5.30 μμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση-κάλεσμα, «τώρα θα χρειαστεί να ξαναγωνιστούμε για να σιγουρέψουμε ότι όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξη, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και άμεσα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συντονισμού ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες:

Οι εκλογές τελείωσαν και η μισητη συγκυβέρνηση Σαμαρα και Βενιζέλου, καταβαραθρώθηκε με παταγώδη τρόπο. Η κατάρρευσή τους και η εκλογική εκτίναξη της αριστεράς μας αφήνουν όλα τα περιθώρια για να επιβάλλουμε ότι όλα όσα παλεύαμε τα τελευταία πέντε χρόνια θα γίνουν πράξη και θα δικαιωθούν οι αγώνες μας.

Να ξαναγυρίσουν όλοι οι απολυμένοι – διαθέσιμοι στις δουλειές τους, να ξανανοίξουν οι δομές και οι υπηρεσίες που έκλεισαν, για να ξανανοίξουν τα κλειστά εργοστάσια αλλά και ακόμη περισσότερα, για να κερδίσουμε μισθούς,  συντάξεις,  δικαιώματα. Για να ξηλώσουμε όλους τους μνημονιακούς νόμους και να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τα δημοκρατικά δικαιώμτα στους χώρους δουλειάς. Τώρα θα χρειαστεί να ξαναγωνιστούμε για να σιγουρέψουμε ότι όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πραξη, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρους και προυποθέσεις και άμεσα.
 

Δεν ισχύει το "ότι κάναμε κάναμε" και πρέπει να περιμένουμε τους υπουργούς να προχωρήσουν στην υλοποιηση των δεσμεύσεων τους. Γιατί δεν χρωστάμε εμείς οι εργαζόμενοι στην νεά κυβέρνηση και άρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να έχουμε υπομονή. Αντίθετα η νέα κυβέρνηση μας χρωσταει. Ξέρουμε και ξερουν και οι υπουργοί, ότι αν δεν ήταν ο αγώνας της ΕΡΤ, των καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων, των διαθέσιμων εκπαιδευτικών και των υπουργείων, αν δεν ήταν η Κοκα Κολα και τα Τσιμέντα Χαλκίδας και όλοι οι αγώνες των τελευταίων χρόνων δεν θα γινόταν η ανατροπή των Σαμαροβενιζέλων. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας για να μην γίνουν πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις.
 
Εχουμε κάθε λόγο να οργανώνουμε τη δική μας δράση για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις μας. Οι κινήσεις συμβιβασμού με τους δανειστές, την τρόικα και την δεξιά, έχουν ξεκινήσει απο πρίν τις εκλογές και συνεχίζονται. Η παρουσία και μόνο του Καμμένου στην κυβέρνηση, δημιουργεί ικανοποιητική ανησυχία για τα εμπόδια που θα μπούν μπροστά μας. Ξέρουμε ότι τα αφεντικά ντόπια και ευρωπαικά μαζί με τα κόμματά τους, θα δώσουν σκληρή μάχη για να μην κερδίσουμε όλα όσα παλεύαμε και θα χρειαστεί η δράση του εργατικού κινήματος για να τα επιβάλλει. Θα χρειαστεί η σύγκρουση με όλους αυτούς που θέλουν να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το χρεός που αυτοί δημιούργησαν, σε βάρος της υλοποίησης των δικών μας αναγκών για δουλειές, αυξήσεις, δικαιώματα. 
 
Διεκδικούμε την επιστροφή όλων των απολυμένων – διαθέσιμων στις δουλειές τους, άμεσα, καθώς επίσης και η επαναλειτουργία όλων των θεσμών που έκλεισε η συγκυβέρνηση. Παλεύουμε για να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας αλλά και για να επανασυσταθεί ο θεσμός των σχολικών φυλάκων, για να ξανανοίξουν άμεσα τα ΕΠΑΛ και τα ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ της γειτονιάς, για να έχουν οι εργαζόμενοι τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές που έχουν ανάγκη.
 
Διεκδικούμε την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, του αγώνα που άνοιξε το δρόμο για την ανυποχώρητη στάση απένατι στους τροικανούς και την συγκυβέρνηση. Εχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια των εργαζόμενων της ΕΡΤ για να δρομολογήσει τα βήματα επιστροφής στο Ραδιομέγαρο άμεσα, με μεγάλη πανεργατική συγκέντρωση στις 11 Φλεβάρη. 

Χρειάζεται να είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τους συναδέλφους που συνεχίζουν τον αγώνα για να επιστρέψουν στο Ραδιομέγαρο. Το συλλαλητήριο αυτό, μπορεί να γίνει η αφετηρία που θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή όλων των εργαζόμενων στις δουλειές τους ακόμη και  στον ιδιωτικό τομέα όπως στην Κοκα Κολα και τα Τσιμέντα Χαλκίδας. Να γίνει το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε όλα όσα μας λεηλάτησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις την τελευταία πενταετία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Οι όροι που θέτει για τη λήξη του πολέμου και το σχήμα των «μεγάλων δυνάμεων» που προτείνει

spaceX_starship_new
ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Νέα αποτυχία για τον Έλον Μασκ – Αναβλήθηκε η 10η δοκιμαστική εκτόξευση του Starship – Νέα προσπάθεια σήμερα

typhoon-768×485
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά – 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

AP25235001867801
ΚΟΣΜΟΣ

Διαβεβαιώσεις Ν. Κορέας σε Κίνα – Θέλει πλήρη εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομειακοί γιατροί στον ιδιωτικό τομέα και ιδιώτες στο ΕΣΥ: Οι καμουφλαρισμένες «μεταρρυθμίσεις» του business as usual – Τι λέει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

syzygoktonos-volos
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο - Σοκάρει η αδερφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια – Αυτό ήταν το λάθος μας»

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Εκτός πυρηνικών και ΝΑΤΟ η Ουκρανία» - Οι όροι της Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 07:56
putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Οι όροι που θέτει για τη λήξη του πολέμου και το σχήμα των «μεγάλων δυνάμεων» που προτείνει

spaceX_starship_new
ΚΟΣΜΟΣ

SpaceX: Νέα αποτυχία για τον Έλον Μασκ – Αναβλήθηκε η 10η δοκιμαστική εκτόξευση του Starship – Νέα προσπάθεια σήμερα

typhoon-768×485
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά – 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

1 / 3