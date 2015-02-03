Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο – «Να ανοίξει τώρα η ΕΡΤ»

Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο στην Αγ. Παρασκευή διοργανώνουν, για την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 5.30 μμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση-κάλεσμα, «τώρα θα χρειαστεί να ξαναγωνιστούμε για να σιγουρέψουμε ότι όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πράξη, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και άμεσα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συντονισμού ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες:

Οι εκλογές τελείωσαν και η μισητη συγκυβέρνηση Σαμαρα και Βενιζέλου, καταβαραθρώθηκε με παταγώδη τρόπο. Η κατάρρευσή τους και η εκλογική εκτίναξη της αριστεράς μας αφήνουν όλα τα περιθώρια για να επιβάλλουμε ότι όλα όσα παλεύαμε τα τελευταία πέντε χρόνια θα γίνουν πράξη και θα δικαιωθούν οι αγώνες μας. Να ξαναγυρίσουν όλοι οι απολυμένοι – διαθέσιμοι στις δουλειές τους, να ξανανοίξουν οι δομές και οι υπηρεσίες που έκλεισαν, για να ξανανοίξουν τα κλειστά εργοστάσια αλλά και ακόμη περισσότερα, για να κερδίσουμε μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα. Για να ξηλώσουμε όλους τους μνημονιακούς νόμους και να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τα δημοκρατικά δικαιώμτα στους χώρους δουλειάς. Τώρα θα χρειαστεί να ξαναγωνιστούμε για να σιγουρέψουμε ότι όλες οι υποσχέσεις θα γίνουν πραξη, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς όρους και προυποθέσεις και άμεσα.



Δεν ισχύει το "ότι κάναμε κάναμε" και πρέπει να περιμένουμε τους υπουργούς να προχωρήσουν στην υλοποιηση των δεσμεύσεων τους. Γιατί δεν χρωστάμε εμείς οι εργαζόμενοι στην νεά κυβέρνηση και άρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να έχουμε υπομονή. Αντίθετα η νέα κυβέρνηση μας χρωσταει. Ξέρουμε και ξερουν και οι υπουργοί, ότι αν δεν ήταν ο αγώνας της ΕΡΤ, των καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων, των διαθέσιμων εκπαιδευτικών και των υπουργείων, αν δεν ήταν η Κοκα Κολα και τα Τσιμέντα Χαλκίδας και όλοι οι αγώνες των τελευταίων χρόνων δεν θα γινόταν η ανατροπή των Σαμαροβενιζέλων. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας για να μην γίνουν πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις.



Εχουμε κάθε λόγο να οργανώνουμε τη δική μας δράση για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις μας. Οι κινήσεις συμβιβασμού με τους δανειστές, την τρόικα και την δεξιά, έχουν ξεκινήσει απο πρίν τις εκλογές και συνεχίζονται. Η παρουσία και μόνο του Καμμένου στην κυβέρνηση, δημιουργεί ικανοποιητική ανησυχία για τα εμπόδια που θα μπούν μπροστά μας. Ξέρουμε ότι τα αφεντικά ντόπια και ευρωπαικά μαζί με τα κόμματά τους, θα δώσουν σκληρή μάχη για να μην κερδίσουμε όλα όσα παλεύαμε και θα χρειαστεί η δράση του εργατικού κινήματος για να τα επιβάλλει. Θα χρειαστεί η σύγκρουση με όλους αυτούς που θέλουν να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το χρεός που αυτοί δημιούργησαν, σε βάρος της υλοποίησης των δικών μας αναγκών για δουλειές, αυξήσεις, δικαιώματα.



Διεκδικούμε την επιστροφή όλων των απολυμένων – διαθέσιμων στις δουλειές τους, άμεσα, καθώς επίσης και η επαναλειτουργία όλων των θεσμών που έκλεισε η συγκυβέρνηση. Παλεύουμε για να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας αλλά και για να επανασυσταθεί ο θεσμός των σχολικών φυλάκων, για να ξανανοίξουν άμεσα τα ΕΠΑΛ και τα ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ της γειτονιάς, για να έχουν οι εργαζόμενοι τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές που έχουν ανάγκη.



Διεκδικούμε την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, του αγώνα που άνοιξε το δρόμο για την ανυποχώρητη στάση απένατι στους τροικανούς και την συγκυβέρνηση. Εχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια των εργαζόμενων της ΕΡΤ για να δρομολογήσει τα βήματα επιστροφής στο Ραδιομέγαρο άμεσα, με μεγάλη πανεργατική συγκέντρωση στις 11 Φλεβάρη. Χρειάζεται να είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε τους συναδέλφους που συνεχίζουν τον αγώνα για να επιστρέψουν στο Ραδιομέγαρο. Το συλλαλητήριο αυτό, μπορεί να γίνει η αφετηρία που θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή όλων των εργαζόμενων στις δουλειές τους ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα όπως στην Κοκα Κολα και τα Τσιμέντα Χαλκίδας. Να γίνει το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε όλα όσα μας λεηλάτησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις την τελευταία πενταετία.