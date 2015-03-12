search
12.03.2015

Αυστραλία: Η Βουλή της Βικτώριας τίμησε τον ομογενή που της άλλαζε τα… φώτα

Αυστραλία: Η Βουλή της Βικτώριας τίμησε τον ομογενή που της άλλαζε τα… φώτα - Media

Πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και η γερουσία της αυστραλιανής πολιτείας της Βικτώριας, σε ειδικές συνεδριάσεις τους, τίμησαν έναν Έλληνα που επί 50 χρόνια άλλαζε τα …φώτα των πολιτειακών πολιτικών!

Πρόκειται για τον Γιάννη Τρέμουλα, ηλεκτρολόγο-μηχανικό, που ξεκίνησε να εργάζεται στο κοινοβούλιο της Βικτώριας όταν πρωθυπουργός ήταν ο σερ Χέρνι Μπολτ προς τα μέσα της δεκαετίας του ‘60. Στο διάστημα αυτό γνώρισε έντεκα πολιτειακούς πρωθυπουργούς και εκατοντάδες υπουργούς.

Κατά τη συνταξιοδότησή του ήταν ο αρχαιότερος υπάλληλος της Βουλής. Όπως αναφέρθηκε στις συνεδριάσεις των δυο σωμάτων ο καταγόμενος από την Λέσβο κ. Τρέμουλας ήρθε με πλοίο στην Αυστραλία και μετά την εκπαίδευσή του άρχισε να εργάζεται στη Βουλή και έγινε φίλος των πρωθυπουργών και των άλλων πολιτικών.

Πολλοί μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια, τον «αξιοποιούσαν» και ως άτυπο σύμβουλό τους.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

