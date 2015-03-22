Έκρηξη σε αυτοκίνητο στο Βύρωνα τα ξημερώματα

Εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο στο Βύρωνα, που εξερράγη τα ξημερώματα.

Εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο στο Βύρωνα, που εξερράγη τα ξημερώματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 01.30, σε τζιπ που ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας. Οι άγνωστοι είχαν τοποθετήσει το μηχανισμό στον προφυλακτήρα του οχήματος, το οποίο ανήκει σε μέτοχο εταιρείας Α.Ε Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο αυτοκίνητο.