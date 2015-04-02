Απίστευτος πανηγυρισμός – ντόμινο σε αγώνα χόκεϊ! (Video)

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο πανηγύρισαν οι παίκτες της ομάδας χόκεϊ της Λοκομοτιβ την πρόκριση τους.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο πανηγύρισαν οι παίκτες της εφηβικής ομάδας χόκεϊ της Λοκομοτιβ.

Η ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση των πλέι οφ του πρωταθλήματος της Ρωσίας, επικρατώντας με 6-2 της Αλμάζ και επέλεξε να πανηγυρίσει τη νίκη με έναν μοναδικό τρόπο.

Μετά την λήξη του αγώνα οι παίκτες παρατάχθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον στο κέντρο του γηπέδου και ένας από αυτούς έσπρωξε τον τελευταίο ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ανθρώπινο ντόμινο.

Δείτε το βίντεο με τον πρωτότυπο πανηγυρισμό (μετά το 03:20)