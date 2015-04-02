search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 12:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.04.2015 09:50

Απίστευτος πανηγυρισμός – ντόμινο σε αγώνα χόκεϊ! (Video)

02.04.2015 09:50
Απίστευτος πανηγυρισμός - ντόμινο σε αγώνα χόκεϊ! (Video) - Media

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο πανηγύρισαν οι παίκτες της ομάδας χόκεϊ της Λοκομοτιβ την πρόκριση τους.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο πανηγύρισαν οι παίκτες της εφηβικής ομάδας χόκεϊ της Λοκομοτιβ.

Η ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση των πλέι οφ του πρωταθλήματος της Ρωσίας, επικρατώντας με 6-2 της Αλμάζ και επέλεξε να πανηγυρίσει τη νίκη με έναν μοναδικό τρόπο.

Μετά την λήξη του αγώνα οι παίκτες παρατάχθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον στο κέντρο του γηπέδου και ένας από αυτούς έσπρωξε τον τελευταίο ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ανθρώπινο ντόμινο.

Δείτε το βίντεο με τον πρωτότυπο πανηγυρισμό (μετά το 03:20)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

route-66-2
TRAVEL

Route 66: 100 χρόνια από την ίδρυση του δρόμου που έγινε παγκόσμιος θρύλος

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 12:13
eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

1 / 3