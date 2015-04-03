Τα ποντίκια τραγουδάνε για να… αναπαραχθούν! (Video)

Μια νέα έρευνα έδειξε ότι τα αρσενικά ποντίκια τραγουδάνε για να προσελκύσουν τα θηλυκά!

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Duke κατέγραψαν τους ήχους που βγάζουν τα αρσενικά ποντίκια όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με ένα θηλυκό και τους ήχους που βγάζουν όταν μυρίζουν τα ούρα ενός θηλυκού ποντικιού. Το αποτέλεσμα ήταν τα αρσενικά ποντίκια να τραγουδάνε πιο δυνατά όταν δεν έβρισκαν το θηλυκό ποντίκι στον χώρο τους.

Οι «καντάδες» τους δεν γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο αφτί, καθώς οι συχνότητες που τραγουδάνε είναι πολύ υψηλές.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η καταγραφή του ήχου του αρσενικού ποντικιού επεξεργάστηκε για να τον ακούσουν και οι άνθρωποι: