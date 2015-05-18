ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 04:39
18.05.2015 09:37

Η Μπιγιονσέ πλήρωσε τις εγγυήσεις διαδηλωτών σε Βαλτιμόρη και Φέργκιουσον

Το διάσημο ζεύγος Μπιγιονσέ και Jay Z έδωσε μερικές χιλιάδες δολάρια για να πληρωθεί η εγγύηση ακτιβιστών που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που έγιναν στη Βαλτιμόρη και το Φέργκιουσον. 

 

Το διάσημο ζεύγος Μπιγιονσέ και Jay Z έδωσε μερικές χιλιάδες δολάρια για να πληρωθεί η εγγύηση ακτιβιστών που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που έγιναν στη Βαλτιμόρη και το Φέργκιουσον. Το αποκάλυψε μέσω tweet η συγγραφέας και ακτιβίστρια, Ντριμ Χάμπτον, που είχε συνεργαστεί με τον ράπερ. Έγραψε: «όταν χρειάστηκα χρήματα για τις εγγυήσεις διαδηλωτών στη Βαλτιμόρη, «χτύπησα την πόρτα» του Jay Z, όπως είχα κάνει και με την περίπτωση Φέργκιουσον, και μου έστειλε 10.000 δολάρια μέσα σε μερικά λεπτά». Η ίδια έγραψε επίσης, ότι το ζευγάρι έχει δώσει ένα τεράστιο ποσό στο κίνημα Black Lives Matter.

Να σημειώσουμε βέβαια, ότι τα tweets εμφανίστηκαν την ώρα που πολλοί ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι οι δωρεές της Μπιγιονσέ και του  Jay Z δεν έγιναν ποτέ στην πραγματικότητα.

Η περιουσία τους εκτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. 

