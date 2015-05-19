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19.05.2015 14:30

Μπορεί μια γυναίκα να είναι αλλεργική στο σπέρμα; (Video)

19.05.2015 14:30
Μπορεί μια γυναίκα να είναι αλλεργική στο σπέρμα; (Video) - Media

Πάνω από το 12% των γυναικών είναι αλλεργικές στο σπέρμα σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή αναπαραγωγικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο Metropolitan του Μάντσεστερ, δρ. Michael Carroll.

 

Πάνω από το 12% των γυναικών είναι αλλεργικές στο σπέρμα σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή αναπαραγωγικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο Metropolitan του Μάντσεστερ, δρ. Michael Carroll.

Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι οι γιατροί κάνουν συχνά λάθη στη διάγνωση  των συμπτωμάτων εξαιτίας της ομοιότητάς τους με άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Οι γυναίκες ηλικίας 20-30 ετών θεωρείται ότι έχουν πληγεί περισσότερο, εμφανίζοντας αμέσως συμπτώματα, έως και μία ώρα μετά το σεξ, αντιδρώντας αρνητικά με το σπέρμα όλων των ανδρών.

Στα 30 της, η 50χρονη Marie Cuthbertson ζήτησε την βοήθεια ενός ειδικού για τον πόνο που αισθανόταν μετά το σεξ. Όλοι οι γιατροί της είπαν ότι είχε κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και της έδιναν αντιβιοτικά.

Τελικά, πήγε σε μια κλινική, όπου ανακάλυψε την αλλεργία της. «Του είπα ότι πιστεύω πως είμαι αλλεργική στο σεξ. Εκείνος απάντησε ότι είχε διαβάσει κλινικές περιπτώσεις, στις οποίες αυτό μπορεί να συμβεί» δήλωσε η 50χρονη . Η λύση που ανακούφισε την 50χρονη ήταν η χρήση των προφυλακτικών κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Δείτε ένα σχετικό βίντεο στο οποίο μιλά μια ειδικός για την αλλεργία των γυναικών στο σπέρμα:

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