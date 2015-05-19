Μπορεί μια γυναίκα να είναι αλλεργική στο σπέρμα; (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Πάνω από το 12% των γυναικών είναι αλλεργικές στο σπέρμα σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή αναπαραγωγικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο Metropolitan του Μάντσεστερ, δρ. Michael Carroll.

Πάνω από το 12% των γυναικών είναι αλλεργικές στο σπέρμα σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή αναπαραγωγικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο Metropolitan του Μάντσεστερ, δρ. Michael Carroll.

Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι οι γιατροί κάνουν συχνά λάθη στη διάγνωση των συμπτωμάτων εξαιτίας της ομοιότητάς τους με άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Οι γυναίκες ηλικίας 20-30 ετών θεωρείται ότι έχουν πληγεί περισσότερο, εμφανίζοντας αμέσως συμπτώματα, έως και μία ώρα μετά το σεξ, αντιδρώντας αρνητικά με το σπέρμα όλων των ανδρών.

Στα 30 της, η 50χρονη Marie Cuthbertson ζήτησε την βοήθεια ενός ειδικού για τον πόνο που αισθανόταν μετά το σεξ. Όλοι οι γιατροί της είπαν ότι είχε κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και της έδιναν αντιβιοτικά.

Τελικά, πήγε σε μια κλινική, όπου ανακάλυψε την αλλεργία της. «Του είπα ότι πιστεύω πως είμαι αλλεργική στο σεξ. Εκείνος απάντησε ότι είχε διαβάσει κλινικές περιπτώσεις, στις οποίες αυτό μπορεί να συμβεί» δήλωσε η 50χρονη . Η λύση που ανακούφισε την 50χρονη ήταν η χρήση των προφυλακτικών κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Δείτε ένα σχετικό βίντεο στο οποίο μιλά μια ειδικός για την αλλεργία των γυναικών στο σπέρμα: