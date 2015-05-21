Αυτός βασάνισε και δολοφόνησε τους Έλληνες ομογενείς (Photos- Video)

Έναν 34χρονο Αφροαμερικανό αναζητά η αστυνομία στην Ουάσιγκτον για την άγρια δολοφονία του Έλληνα ομογενή, υψηλόβαθμου στελέχους εταιρείας, Σάββα Σαβόπουλου, της συζύγου του, του γιου του και της οικονόμου τους.

Έναν 34χρονο Αφροαμερικανό, τον Νταρόν Γουιντ, αναζητά η αστυνομία στην Ουάσιγκτον για την άγρια δολοφονία του Έλληνα ομογενή, υψηλόβαθμου στελέχους εταιρείας, Σάββα Σαβόπουλου, της συζύγου του, του γιου του και της οικονόμου τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail η αστυνομία ταυτοποίησε το DNA που βρέθηκε σε ένα κομμάτι πίτσας που είχαν παραγγείλει στο σπίτι το βράδυ της δολοφονίας στις 13 Μαΐου.

Ο 34χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική επίθεση, κλοπή και οπλοκατοχή στην περιοχή του Μέριλαντ. Ενώ χρησιμοποιεί διάφορα ονόματα όπως Νταρόν, Ντέιβον, Ντέιμον

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η αστυνομία έφθασε στα «ίχνη» του δράστη όταν εντόπισαν την πιτσαρία απ’ όπου παραγγέλθηκε η πίτσα το βράδυ της 13ης Μαΐου και όπως διαπιστώθηκε την είχε παραγγείλει ο ίδιος ο δράστης την ώρα που βασάνιζε τον 46χρονο Σάββα Σαβόπουλο, τη 47χρονη σύζυγό του Έιμι, το 10χρονο γιο τους Φίλιπ και την 57χρονο οικονόμο τους Βεραλίτσια Φιγκουέροα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η προσωπική βοηθός του Σαβόπουλου είχε παραδώσει στο σπίτι ένα πακέτο με 40.000 δολάρια σε μετρητά, καθώς φέρεται να βοηθούσε τον Σαβόπουλο με την ολοκλήρωση της κατασκευής μιας σχολής πολεμικών τεχνών.

Υπενθυμίζεται ότι και τα τέσσερα θύματα δολοφονήθηκαν βάναυσα με μαχαίρι, μέσα στο σπίτι τους, στο Άρλιγκτον, βορειοδυτικά της Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα σε μία περιοχή φυλασσόμενη, καθώς σχεδόν απέναντι από το σπίτι των ομογενών βρίσκεται η οικία του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι δράστες στη συνέχεια έβαλαν φωτιά προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι γείτονες αρχικά ειδοποίησαν την Πυροσβεστική για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και αργότερα διαπιστώθηκε ότι η αιτία του θανάτου των θυμάτων δεν ήταν η πυρκαγιά, αλλά η δολοφονία.

Η οικογένεια Σαββόπουλου αποτελείτο από τους γονείς και τα τρία τους παιδιά, το 10χρονο αγόρι και δύο μεγαλύτερα κορίτσια την 16χρονη Κατερίνα και τη 19χρονη Αμπιγκέιλ, τα οποία δεν βρισκόντουσαν στο σπίτι, καθώς είναι εσώκλειστες σε σχολείο.

Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή είχε στη διάθεση της βίντεο, στο οποίο διακρίνεται ένα άτομο να απομακρύνεται γρήγορα από το σπίτι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.