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Μιχάλης Λαγάνης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

27.05.2015 10:46

Προφυλακίστηκε ο παιδόφιλος ναυαγοσώστης – Τι υποστήριξε στον ανακριτή

27.05.2015 10:46
Προφυλακίστηκε ο παιδόφιλος ναυαγοσώστης - Τι υποστήριξε στον ανακριτή - Media

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 49χρονος ναυαγοσώστης που κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ύστερα από την απολογία του στον ανακριτή. 

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 49χρονος ναυαγοσώστης που κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ύστερα από την απολογία του στον ανακριτή. 

Επι μία ώρα κατέθετε και όπως υποστήριξε: «Δεν έχω αγγίξει ποτέ μου παιδί, ούτε έχω συναντηθεί ποτέ μου με παιδί. Αντιμετωπίζω πρόβλημα ανικανότητας από το 2007 και μετά εξαιτίας χειρουργικής επέμβασης (προστατεκτομής)  για όγκο στα γεννητικά όργανα. Γι’ αυτό το λόγο κατέβαζα υλικό παιδικής πορνογραφίας» είπε.

«Ζητώ συγνώμη. Το πάθος δημιουργήθηκε μετά από την ανικανότητα μου και την αδυναμία μου να βρεθώ με γυναίκα», πρόσθεσε. 

Παραδέχθηκε ότι το υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του ήταν δικό του και επίσης υποστήριξε πως ένα βίντεο με παιδιά σε παραλία που βρέθηκε στη βιντεοκάμερα του, το είχε “κατεβάσει” από το Ίντερνετ. 

Η αποκάλυψη για τη δράση του έγινε από υπαλλήλους της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που φυλάσσουν την Ακτή Βουλιαγμένης, οι οποίοι βρήκαν ένα σακίδιο ξεχασμένο σε χώρο της πλαζ. Μέσα, υπήρχαν ένα ζευγάρι κιάλια με ενσωματωμένη οθόνη και κάμερα εγγραφής και μια κάμερα που είχε αποθηκευμένο πορνογραφικό υλικό με παιδιά, όπως και φωτογραφίες με γυμνά παιδιά στην παραλία!

Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκε ο δράστης και συνελήφθη. Στο σπίτι του 49χρονου βρέθηκαν ένας υπολογιστής και 165 ψηφιακοί δίσκοι με αποθηκευμένο υλικό παιδικής πορνογραφίας και τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι που κατασχέθηκαν και εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας.

Ο Ιωάννης Δούρος ή αλλιώς junior, όπως είναι το ψευδώνυμο του, εργαζόταν ως ναυαγοσώστης στην πλαζ Βουλιαγμένης ως ναυαγοσώστης τις θερινές περιόδους απο το 2005 έως το 2012 και ως υπάλληλος καθαριότητας τη θερινή περίοδο 2012-2013.  

Ο 49χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Τριπόλεως.

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