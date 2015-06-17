ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:01
17.06.2015 14:34

Διάσημος ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας (Photos)

Eξομολογήθηκε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, αλλά είναι αποφασισμένος να το παλέψει και δήλωσε «αισιόδοξος».

 

Το ανακοίνωσε μόνος του στο twitter. Ο Τζον Χαρτ εξομολογήθηκε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, αλλά είναι αποφασισμένος να το παλέψει και δήλωσε «αισιόδοξος».

«Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο στο πάγκρεας σε πρώιμο στάδιο. Υποβάλλομαι σε θεραπεία και είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, όπως και οι γιατροί», έγραψε ο 75χρονος ηθοποιός. Δεν θα σταματήσει, ωστόσο, να εργάζεται. Ανάμεσα σε άλλα, θα πρωταγωνιστήσει και στον «Δον Κιχώτη» του Τέρι Γκίλιαμ, ένα πρότζεκτ που ο σκηνοθέτης είχε ξεκινήσει πριν χρόνια, αλλά είχε στη συνέχεια παρατήσει.

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε στο παρελθόν αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα από το αλκοόλ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είχε φτάσει στο σημείο να πίνει ένα και 7 μπουκάλια κρασί την ημέρα.

Ο Χαρτ έχει πάρει δύο Όσκαρ, για το «Εξπρές του Μεσονυχτίου» και το «Άνθρωπος Ελέφαντας».

