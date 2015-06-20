ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:50
20.06.2015 07:28

Θέλει να ξεχάσει ο Τζόνι Ντεπ! Πωλητήριο στην έπαυλη που έμενε με τη Βανέσα Παραντί (Photos)

Η πολυτελής έπαυλη στο Βαρ (νότια Γαλλία) όπου στέγασαν τον έρωτά τους ο πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Βανέσα Παραντί πωλείται έναντι του ποσού των 23 εκατομμυρίων ευρώ, γνωστοποίησε σήμερα το μεσιτικό δίκτυο Sotheby’s Real Estate France.

 

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το λιμάνι του Σεν Τροπέ στην Κυανή Ακτή και αποτελεί «ένα πραγματικό οικισμό της Προβηγκίας που αποτελείται από 12 κτίρια» και περιλαμβάνει 1.000 τετραγωνικά μέτρα κατοικήσιμης επιφάνειας και 150 στρέμματα γης, σύμφωνα με την περιγραφή του μεσιτικού.

Εκτός του κεντρικού οικοδομήματος, η ιδιοκτησία αυτή περιλαμβάνει πολλούς ξενώνες, ένα εκκλησάκι, ένα εστιατόριο και μπαρ, ένα εργαστήριο-γκαράζ, μία οικία για το προσωπικό, ένα περίπτερο κυνηγιού, έναν παιδότοπο, ένα γυμναστήριο, μία επαγγελματική κουζίνα.

Υπάρχουν επιπλέον δύο πισίνες, μία πίστα σκέιτμπορντ όπως επίσης και ένας εκθεσιακός χώρος όπου ο Τζόνι Ντεπ παρουσίαζε τα έργα του – στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τη ζωγραφική.

Ο Τζόνι Ντεπ αγόρασε το ακίνητο το 2001 και θα πουληθεί «με πολλά προσωπικά αντικείμενα στο εσωτερικό του», τα οποία ανήκουν σε εκείνον, «περιλαμβανομένης μιας στολής πειρατή», γράφει το περιοδικό Paris Match, που δημοσιεύει φωτογραφίες στον ιστότοπό του.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής αποφάσισε να πουλήσει την ιδιοκτησία του «προκειμένου να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στην ζωή του και να ανοίξει ένα άλλο. Ο ίδιος ελπίζει ότι κάποιος άλλος θα απολαύσει την έπαυλη όσο εκείνος την απήλαυσε» και ότι θα του «προσφέρει την ίδια ευτυχία» τονίζει ο πρόεδρος του Sotheby’s Real Estate France, Αλεξάντερ Κραφτ, στον ιστότοπο του μεσιτικού.

Ο Τζόνι Ντεπ ήταν ζευγάρι για 14 χρόνια με τη Βανέσα Παραντί, από το 1998 έως το 2012, και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Λίλι Ροζ και τον Τζακ.

 

google_news_icon

astinomia-new
panagios tafos ierousalim
synedrio pasok (2)
Denza-Z (1)
blanakou
iisous-nazaret-new
syntaxiouxoi_new
zeibegkiko new
ap-houthi11
israel-2347
astinomia-new
panagios tafos ierousalim
synedrio pasok (2)
