Ναυαγοσώστης βρήκε… χειροβομβίδα σε μαρίνα της Γλυφάδας!

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Χειροβομβίδα εντοπίστηκε το μεσημέρι από ναυαγοσώστη, κοντά στην ακτογραμμή στη θαλάσσια περιοχή της 3ης Μαρίνας Γλυφάδας.
Χειροβομβίδα εντοπίστηκε το μεσημέρι από ναυαγοσώστη, κοντά στην ακτογραμμή στη θαλάσσια περιοχή της 3ης Μαρίνας Γλυφάδας.
‘Αμεσα για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σαρωνικού, η οποία προχώρησε σε αποκλεισμό της παραλίας από λουόμενους, ενώ κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του σώματος έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή του πυρομαχικού.
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