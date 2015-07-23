Διαμαρτυρία αναρχικών στο Μέγαρο Μαξίμου (Photos/Videos)

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Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου η ομάδα “Αναρχική Συλλογικότητα Ρουβίκωνας”.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου η ομάδα “Αναρχική Συλλογικότητα Ρουβίκωνας”.

Περίπου 15 άτομα πλησίασαν την εξωτερική πύλη και πέταξαν φυλλάδια με τα οποία ζητούν διαγραφή του χρέους και έξοδο από την Ευρωπαική Ένωση.

Τους απομάκρυνε η αστυνομική δύναμη του Μεγάρου και προκλήθηκε ένταση. Η ομάδα των αναρχικών παρέμεινε στην απέναντι πλευρά του δρόμου φωνάζοντας συνθήματα.

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