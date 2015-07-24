Ο «Ρουβίκωνας» για το «ντου» στο Μαξίμου

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«Τι είναι πιο παράλογο; Οι αντιδράσεις στο τρίτο μνημόνιο ή η αποδοχή του», αναρωτιέται η αναρχική ομάδα «Ρουβίκωνας» που προχώρησε χθες σε αιφνιδιαστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Τι είναι πιο παράλογο; Οι αντιδράσεις στο τρίτο μνημόνιο ή η αποδοχή του», αναρωτιέται η αναρχική ομάδα «Ρουβίκωνας» που προχώρησε χθες σε αιφνιδιαστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε κείμενο που αναρτήθηκε στο indymedia, οι αναρχικοί αναφέρουν:

«Με ένα τρίτο μνημόνιο 997 σελίδων που εγκρίθηκε την Τετάρτη και περιέχει μια σειρά επαχθών μέτρων τι είναι πιο παράλογο; Οι αντιδράσεις σε αυτό ή η αποδοχή του;

Πόσο πολιτικό κεφάλαιο έχει ακόμα να εξαντλήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Πόση κοινωνική ανοχή θα υπάρξει ακόμα; Πόσο ακόμα θα κυριαρχεί η ανάθεση προς τη σοσιαλδημοκρατική αριστερά που δικαίωσε με το χειρότερο τρόπο τον ιστορικό της ρόλο ως νεροκουβαλητής του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου, ως υποτακτικός ρυθμιστής των επιταγών του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και των λοιπών διεθνών μηχανισμών;

Και για αυτούς που τσιμπάνε ακόμα με την “πρώτη φορά αριστερά” μία ακόμα ερώτηση : Πόση πολιτική αλητεία πρέπει να διαθέτεις για να παρακαλάς να βγει ναι στο δημοψήφισμα ώστε να περάσεις πιο εύκολα το κόκκινο μνημόνιο;

Αν δεν αντισταθούμε θα ζήσουμε έναν ακόμα παραλογισμό. Εάν ο πρώτος ήτανε ότι η ελπίδα έρχεται με την έλευση της σοσιαλδημοκρατίας στην εξουσία, ο δεύτερος θα είναι να αφήσουμε την αντιπολίτευση στην “αριστερή” πλατφόρμα της. Αν και αυτή φαίνεται να ψυχορραγεί αφού ο επίδοξος σημαιοφόρος της, ο jeune premier των οικονομολόγων που αποπέμφθηκε γιατί κρατούσε σκληρή στάση απέναντι στα “θηρία” του Eurogroup, πήδηξε από το πλοίο της “αντίστασης” και με ένα μεγαλοπρεπέστατο “ναι” στην ψήφιση των φοροληστρικών μέτρων “έδωσε χρόνο”, όπως είπε, στους ευρωλάγνους να ισοπεδώσουν ό,τι άφησε όρθιο ο σαμαρικός συφερτός.

Έξι μήνες γνωριστήκαμε. Με αυτούς που όταν καταλάβαμε τα γραφεία τους στην Κουμουνδούρου μας ζητούσαν να φύγουμε λέγοντας ότι η κατάληψη των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος είναι παράλογη, αφού ο Σύριζα θα ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα αιτήματα των απεργών. (υπάρχει και βίντεο που ανεβάσαμε με δεσμεύσεις μέλους της πολιτικής γραμματείας του Σύριζα).

Βλέπουμε όμως έως σήμερα να μην έχει γίνει τίποτα. Με αυτούς που αφήνουν τα αφεντικά να αλωνίζουν τρομοκρατώντας και εκβιάζοντας εργαζομένους σε καθημερινή βάση, ενώ την ώρα που γίνονται οι παρεμβάσεις μας ως ελάχιστη απάντηση στην εργοδοτική τρομοκρατία, αμέσως μετά οι δρόμοι γεμίζουν με τους μηχανοκίνητους πραιτωριανούς (Metropolitan, Eurobank, Ολυμπία Οδός).

Και για να μην ξεχνάμε και την πολιτική τους κουλτούρα. Με αυτούς οι οποίοι, αφού οι σύντροφοι του Διστόμου έδιωξαν τις φασιστικές συμμορίες και άνοιξαν την παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα, ήρθαν με κάλεσμα ως “Ανοιχτή Πόλη” για να καρπωθούν πολιτικά τα αποτελέσματα.

Το Μνημόνιο ψηφίστηκε. Η ίδια ακριβώς οικονομική πολιτική των φόρων, των μειώσεων μισθών και συντάξεων θα συνεχιστεί. Έξι μήνες μετά την ανάδειξη του Σύριζα σε κόμμα εξουσίας, η μόνη επιλογή για όλους τους εκμεταλλευόμενους είναι η αυτοοργάνωση και η σύγκρουση με το κράτος και με το ντόπιο και το διεθνές κεφάλαιο. Είναι διαρκές επίδικο πως το κομμάτι των εκμεταλλευόμενων σε αυτήν τη συγκυρία πρέπει να εκφραστεί πολιτικά μέσα από την επιλογή της ρήξης με την ΕΕ και τους θεσμούς της και της αντίστασης απέναντι στους εκβιασμούς του διεθνούς και εγχώριου κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού τους.

Την Πέμπτη 23 Ιούλη ομάδα συντρόφων-συντροφισσών από το Ρουβίκωνα έκανε παρέμβαση ενάντια στην ΕΕ και το Μνημόνιο της κυβέρνησης με πανό και τρικάκια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Παρά τις προσαγωγές, τα τρικάκια που ανέγραφαν για τις κωλοτούμπες των “αριστερών” και έπεσαν μέσα στην αυλή του Μαξίμου ήταν ένα ευχάριστο θέαμα όπως και οι δεκάδες ασφαλίτες που τα μάζευαν μετά ένα-ένα.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Υ.Γ. Για το παραλήρημα των τηλεοπτικών καναλιών μετά από κάθε κίνησή μας (ειδικά μετά τη Βουλή και την αντισυγκέντρωση στους Μένουμε Ευρώπη στο Σύνταγμα) δεν θα πούμε κάτι. Εν ευθέτω χρόνο θα λογαριαστούμε με όλους τους αλήτες και τους ρουφιάνους.»