Ποντίκια στο εστιατόριο διάσημου τραγουδιστή (Photos)

Το εστιατόριο του διάσημου καλλιτέχνη δεν προσελκύει μόνο πελάτες, το επισκέπτονται ζωύφια και τρωκτικά.

Το εστιατόριο του διάσημου καλλιτέχνη Τζάστιν Τιμπερλέϊκ, που άνοιξε το 2007, δεν προσελκύει μόνο πολλούς πελάτες. Όπως απέδειξε, έλεγχος της υγειονομικής υπηρεσίας, το επισκέπτονται ζωύφια και τρωκτικά.

Η υγειονομική υπηρεσία της Νέας Υόρκης στην αναφορά της, σύμφωνα με το Radar on line, γράφει ότι δεν τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής, δεν καθαρίζονται οι πάγκοι όπου ακουμπάνε τα τρόφιμα για την ετοιμασία ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία ότι πέρασαν ή ότι υπάρχουν ακόμα ποντίκια σε περιοχές με φαγητό.

Δεν φτάνει μόνο το όνομα «κράχτης» του Τιμπερλέϊκ για να κρατηθεί μια επιχείρηση, ειδικά όταν μιλάμε για φαγητό.

Με την σύζυγο του, Τζέσικα Μπίελ