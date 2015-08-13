Σπάνιες φωτογραφίες της Ελίζαμπεθ Τέιλορ για πρώτη φορά στη δημοσιότητα (Photos)

Η ομορφιά της έχει μείνει θρυλική. Το ίδιο και η προσωπικότητα, αλλά και η πολυτάραχη ζωή της. Για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία πέθανε το 2011 σε ηλικία 79 ετών. Θα συμπεριληφθούν στην έκθεση «Grit and Glamorous» στο Getty Images Gallery που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ φτιάχνει τη γραβάτα του Μοντγκόμερι Κλιφτ σε πρεμιέρα το 1949

Το 1948, σεηλικία 16 ετών, στον ποταμό Τάμεση

Το 1951, μόλις 19, και μοιάζει ήδη μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ

Παιχνίδια με τον Τζέιμς Ντιν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο γίγας» το 1956

1964: παντρεύεται τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Είναι ο πέμπτος της γάμος

Με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον σε προβολή της ταινίας «Ο Λόρενς της Αραβίας» το 1962

Στην αγκαλιά του Πίτερ Ο Τουλ στα γυρίσματα του «Under milk wood» (1972). Δίπλα τους και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον

Με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον το 1989 σε πάρτι στο Μονακό

Με την Γούντι Γκούλμπεργκ και τον Έλτον Τζον το 1992 σε συναυλία που διοργάνωσε το ίδρυμα της για το AIDS