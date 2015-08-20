Σε δημοπρασία το χρυσό ρολόϊ που δώρισε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στον Ρίτσαρντ Μπάρτον (Photos)

Ο έρωτας τους ήταν από τους πιο θυελλώδης στο Χόλιγουντ. «Σφραγίστηκε», άλλωστε, με δύο γάμους. Ένα κειμήλιο της σχέσης τους βγαίνει τώρα σε δημοπρασία. Πρόκειται για ένα χρυσό ρολόϊ που έκανε δώρο η Τέιλορ στον Μπάρτον κατά τη διάρκεια του πρώτου τους γάμου, που κράτησε από το 1964 έως το 1974.

Το ρολόι βρισκόταν στην κατοχή της οικογένειας του Μπάρτον μέχρι πριν από πέντε χρόνια. Το αγόρασε ένας ιδιώτης, ο οποίος αποφάσισε τώρα να το πουλήσει. Η τιμή του αναμένεται να φτάσει τα 9.000 δολάρια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την έρευνα για την νόσο Alzheimer, καθώς από αυτή έπασχε η γυναίκα του τωρινού ιδιοκτήτη.

Σε αυτή τη φωτογραφία ο Μπάρτον φοράει το χρυσό ρολόϊ

Γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα»