search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:51
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2015 16:47

Στον 6ο Όμιλο με Μπάγερν, Άρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ ο Ολυμπιακός

27.08.2015 16:47
Champions League: Δείτε τα 22 γκολ της πρεμιέρας (Videos) - Media

Στον 6ο όμιλο του Champions league κληρώθηκε ο Ολυμπιακός σήμερα στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο. 

Στον 6ο όμιλο του Champions league κληρώθηκε ο Ολυμπιακός σήμερα στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο.

Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν (Γερμανία), την Αρσεναλ (Αγγλία) και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία).

Η 1η αγωνιστική των ομίλων θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Νέo ναυάγιο με μετανάστες – Ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι

kairos kryo 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με κρύο και βροχές μας «αποχαιρετά» το 2025, πού θα χιονίσει – Νέα πτώση της θερμοκρασίας προς την Πρωτοχρονιά (video)

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου – Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:51
LIMENIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Νέo ναυάγιο με μετανάστες – Ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι

kairos kryo 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με κρύο και βροχές μας «αποχαιρετά» το 2025, πού θα χιονίσει – Νέα πτώση της θερμοκρασίας προς την Πρωτοχρονιά (video)

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου – Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

1 / 3