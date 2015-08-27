Στον 6ο Όμιλο με Μπάγερν, Άρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ ο Ολυμπιακός

Στον 6ο όμιλο του Champions league κληρώθηκε ο Ολυμπιακός σήμερα στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο.

Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν (Γερμανία), την Αρσεναλ (Αγγλία) και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία).

Η 1η αγωνιστική των ομίλων θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.