Στον 6ο Όμιλο με Μπάγερν, Άρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ ο Ολυμπιακός

Στον 6ο όμιλο του Champions league κληρώθηκε ο Ολυμπιακός σήμερα στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο.
Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν (Γερμανία), την Αρσεναλ (Αγγλία) και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία).
Η 1η αγωνιστική των ομίλων θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.
