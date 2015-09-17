Η κόρη της Μπέτι Μίντλερ είναι φτυστή η διάσημη μαμά της (Photos)

Η Μπέτι Μίντλερ εμφανίστηκε παρέα με την 28χρονη κόρη της, Σόφι φον Χάσελμπεργκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Είναι από τις περιπτώσεις απίστευτης ομοιότητας.

Η 69χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια πόζαρε γεμάτη περηφάνια δίπλα στην κόρη της, η οποία είναι «φτυστή» η μητέρα της.

Η Σόφι είναι απόφοιτος του Yale και μιλάει κινέζικα. Η Μπέτι Μίντλερ παντρεύτηκε τον πατέρα της, τον καλλιτέχνη Μάρτιν φον Χάσελμπεργκ to 1984, μόλις έξι βδομάδες μετά την γνωριμία τους. Παραμένουν παντρεμένοι μέχρι σήμερα.