Στο «σφυρί» βγαίνει ο Μάο του Άντι Γουόρχολ

Η δημοπρασία σύγχρονης τέχνης του οίκου Sotheby’s (Contemporary Art Evening Sale) στις 11 Νοεμβρίου του 2015, θα περιλαμβάνει το πορτρέτο του Μάο από τον ‘Αντι Γουόρχολ σε μία από τις πιο σημαντικές εκδόσεις που παραμένουν σε χέρια ιδιώτη

Η δημοπρασία σύγχρονης τέχνης του οίκου Sotheby’s (Contemporary Art Evening Sale) στις 11 Νοεμβρίου του 2015, θα περιλαμβάνει το πορτρέτο του Μάο από τον ‘Αντι Γουόρχολ σε μία από τις πιο σημαντικές εκδόσεις που παραμένουν σε χέρια ιδιώτη, ανακοίνωσε ο Σόθμπις.

Η μεταξοτυπία διάστασης 82×57 ιντσών φιλοτεχνήθηκε το 1971 από τον Γουόρχολ και είναι το πρώτο έργο που σηματοδοτεί την επιστροφή του βασιλιά της ποπ αρτ στην ζωγραφική το 1972, με μια σειρά από τολμηρά έργα που ανέτρεπαν το επίσημο πορτρέτο του Μάο Τσε Τουνγκ.

Δεδομένου ότι κρέμεται στην πλατεία Τιενανμέν, αλλά χρησιμεύει και ως προμετωπίδα του «μικρού κόκκινου βιβλίου» – της πανταχού παρούσας συλλογής από αποφθέγματα του Μάο, το πορτρέτο έγινε η αναπαράσταση της απόλυτης πολιτικής εξουσίας. Ωστόσο, στα χέρια του Γουόρχολ, η αναπαράσταση του Προέδρου Μάο που χρησιμοποιούταν για τη διάδοση του κομμουνισμού μετατράπηκε σε εμπόρευμα της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως το επακόλουθο κουτί σούπας Campbell.

Ο πίνακας του Μάο εκτιμάται γύρω στα 40 εκατομμύρια δολάρια και εκτίθεται σήμερα στο Χονγκ Κονγκ ενώ στη συνέχεια πρόκειται να εκτεθεί στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

«Με την μνημειακή κλίμακα, την αξιοσημείωτη σαφήνεια της μεταξοτυπίας με τα φωτεινά κόκκινα χείλη, το άψογο περίγραμμα του προσώπου και τον έντονο, απότομο γιακά του πουκάμισου, το έργο αυτό θεωρείται το αποκορύφωμα ανάμεσα στους πίνακες του Μάο από τον Warhol» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Σόθμπις.