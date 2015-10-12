ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:51
12.10.2015 10:38

Τουρκία: Το Ισλαμικό κράτος «δείχνει» η κυβέρνηση για το μακελειό – “Κλέφτη, δολοφόνε, Ερντογάν” η κραυγή του πλήθους στην Κωνσταντινούπολη

Το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε το Σάββατο στην Άγκυρα, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NTV ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου, προσθέτοντας ότι οι αρχές βρίσκονται κοντά στην αναγνώριση του ενός εκ των δύο δραστών της επίθεσης.

   

Το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε το Σάββατο στην Άγκυρα, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NTV ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου, προσθέτοντας ότι οι αρχές βρίσκονται κοντά στην αναγνώριση του ενός εκ των δύο δραστών της επίθεσης.

“Αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε η επίθεση αυτή, θεωρούμε τις έρευνες για το Ντάες (σ.σ. το αραβικό ακρωνύμιο της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος) προτεραιότητά μας”, σημείωσε.

“Ήταν σαφώς μια επίθεση αυτοκτονίας. Γίνονται τεστ DNA. Διευκρινίστηκε ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν εκεί οι καμικάζι. Βρισκόμαστε κοντά σε ένα όνομα, που δείχνει προς μια οργάνωση”, σημείωσε επίσης.

Οι βουλευτικές εκλογές που έχουν προκηρυχθεί για την 1η Νοεμβρίου στην Τουρκία θα διεξαχθούν, όπως προβλέπεται, παρά τη διπλή αυτή επίθεση αυτοκτονίας, πρόσθεσε εξάλλου ο Τούρκος πρωθυπουργός, το κόμμα του οποίου –το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP)– έχασε στις προηγούμενες εκλογές της 7ης Ιουνίου την απόλυτη πλειοψηφία που είχε στο κοινοβούλιο για 13 χρόνια. “Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, οι εκλογές θα διεξαχθούν”, είπε.

“Θα τις κάνουμε αυτές τις εκλογές”, επέμεινε εξάλλου και στη συνέχεια σχολίασε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί μια απόπειρα να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, ενώ σημείωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αν διαπιστωθεί ότι υπήρξαν κενά στην ασφάλεια που συνέβαλαν στην επίθεση.

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων το Σάββατο την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι από όλη την Τουρκία συγκεντρώνονταν για μια πορεία που είχαν διοργανώσει πολλά συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ακτιβιστές για την ειρήνη σε διαμαρτυρία για την σύγκρουση μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας και των Κούρδων ενόπλων στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP), το οποίο υποστηρίζει ότι ήταν ο στόχος της επίθεσης, δηλώνει ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 128 και ότι έχει αναγνωρίσει όλες τις σορούς των θυμάτων με εξαίρεση 8 από αυτές. Ωστόσο σύμφωνα με το γραφείο του Νταβούτογλου οι νεκροί της διπλής επίθεσης αυτοκτονίας ανέρχονται σε 97.

“Κλέφτη, δολοφόνε, Ερντογάν”

Εκατοντάδες άνθρωποι που φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα πραγματοποιούν σήμερα πορεία προς ένα τζαμί σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο των κηδειών θυμάτων της διπλής επίθεσης καμικάζι στην Άγκυρα που στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 97 ανθρώπων.

Στις κηδείες επρόκειτο να παραστεί ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών (HDP), το οποίο υποστηρίζει πως ήταν ο στόχος των βοβμιστικών επιθέσεων και έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και την κυβέρνηση.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας για την καταστολή ταραχών εξοπλισμένες με εκτοξευτήρες νερού και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν λάβει θέσεις καθώς το πλήθος, που φωνάζει “Κλέφτη, δολοφόνε, Ερντογάν” και κρατάει σημαίες του HDP, κατευθύνεται προς το τέμενος στην εργατική συνοικία Ουμρανίγε της Κωνσταντινούπολης.

Το PKK θα τηρήσει τη δέσμευσή του για εκεχειρία για να τιμήσει τα θύματα

Κορυφαίος διοικητής του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) δήλωσε πως τα μέλη της οργάνωσης θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν το σαββατοκύριακο στη μνήμη των θυμάτων, σύμφωνα με ειδησεογραφικό ιστότοπο που πρόσκειται στο PKK.

Το πρακτορείο ειδήσεων Firat μετέδωσε πως ο Μουράτ Καραγιλάν δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι τα μέλη του PKK δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στην Τουρκία αν δεν δεχθούν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

 

