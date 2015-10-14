ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:43
14.10.2015 11:07

Τουρκία: Οι αρχές συλλαμβάνουν… Κούρδους για τη δολοφονική επίθεση στην Άγκυρα

Κόλαση στην Άγκυρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες - Media

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για σχέσεις με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) με τον ισχυρισμό ότι γνώριζαν εκ των προτέρων για τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας του Σαββάτου στην Άγκυρα, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 97 ανθρώπων, ανακοίνωσαν επίσημες πηγές.

Οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει στο Twitter πληροφορίες για μια επίθεση εννέα ώρες πριν από την επιχείρηση αυτή των δύο καμικάζι οι οποίοι είχαν ως στόχο μια φιλοκουρδική συγκέντρωση υπέρ της ειρήνης μπροστά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

“Διεξάγεται νέα έρευνα. Το ερώτημα που θέτουμε είναι πώς μπορεί να γνώριζαν” για την επίθεση, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου ο “υπ’αριθμόν 1 ύποπτος” για την επίθεση αυτή είναι η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο ο ίδιος δεν απέκλεισε κατηγορηματικά και μια εμπλοκή του PKK.

Η επίθεση του Σαββάτου σημειώθηκε σε πορεία ειρήνης που είχαν διοργανώσει συνδικάτα και πολιτικά κόμματα της αριστεράς, όπως και το μεγαλύτερο φιλοκουρδικό κόμμα της χώρας, το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP).

Η πορεία ειρήνης είχε προγραμματιστεί με αίτημα τον τερματισμό της πολεμικής επιχείρησης του τουρκικού κράτους κατά των Κούρδων μαχητών του PKK, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο τουρκικός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 μαχητές του PKK από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση με σκοπό τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν.

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου – Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

