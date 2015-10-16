search
16.10.2015 14:55

Αίτημα από τη ΝΔ για ονομαστική ψηφοφορία σε τέσσερα άρθρα του πολυνομοσχεδίου

Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία σε τέσσερα άρθρα του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα κατέθεσε η ΝΔ, ενόψει της αποψινής ολοκλήρωσης της συζήτησης και ψήφισης στην Ολομέλεια.

 

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα ζητεί ονομαστική ψηφοφορία επί: του άρθρου 1, για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, του άρθρου 5, για τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων, του άρθρου 13, για τις αλλαγές που αφορούν στα ανταποδοτικά τέλη των ΟΤΑ, και του άρθρου 21, το οποίο προβλέπει ότι η ειδική εισφορά των συνταξιούχων της επικουρικής ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, δε μπορεί να χρησιμοποιείται στο εξής για την κάλυψη ελλειμμάτων των Επικουρικών Ταμείων και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Προηγουμένως, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι κατέθεσαν από κοινού αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας στα ίδια αυτά άρθρα, καθώς και στο άρθρο 2 που αφορά τα φορολογικά θέματα.

