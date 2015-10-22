Ιταλοί δημοτικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν γιατί απείχαν μόνιμα από τη δουλειά τους!

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Τριάντα πέντε συλλήψεις για αδικαιολόγητες απουσίες από τα γραφεία στον δήμο του Σανρέμο, κοντά στην Γένοβα. Ένα τρίτο των υπαλλήλων ενέχεται στην υπόθεση.

Τριάντα πέντε άτομα συνελήφθησαν και σε εκατόν ενενήντα πέντε εστάλη κλήση σε απολογία για αδικαιολόγητες απουσίες από τα γραφεία του δήμου του Σανρέμο, κοντά στην Γένοβα.

Η σχετική έρευνα ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, με πρωτοβουλία της εισαγγελίας της πόλης Ιμπέρια. Συνάδελφοι των «απόντων άνευ αιτίας» χτυπούσαν, σε μόνιμη βάση, κάρτα στην θέση τους. Κάμερες κλειστού κυκλώματος που τοποθέτησαν οι καραμπινιέροι, δείχνουν υπαλλήλους να κρατούν στο χέρι και να χτυπούν ακόμη και τέσσερις διαφορετικές κάρτες δημοτικών υπαλλήλων.

Σε μια ακραία περίπτωση, μάλιστα, ένας αστυφύλακας χτυπά κάρτα φορώντας μόνο ζακέτα αθλητικής φόρμας και σλιπάκι, ενώ άλλες φορές, όπως δείχνουν οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος, την σχετική υποχρέωση αναλάμβανε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Κορριέρε Ντέλλα Σέρα,στην όλη έρευνα ενέχεται το ένα τρίτο από τους υπαλλήλους του δήμου του Σανρέμο, γνωστού για το ετήσιο φεστιβάλ ιταλικού τραγουδιού.

Κάποιοι από τους εργαζόμενους, στο ωράριο εργασίας δεν δίστασαν να πάνε για άθληση με κανό, και να σχολιάσουν, στην συνέχεια, τις επιδόσεις του, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην συνέχεια, φέρονται να κατάφεραν να τους καταβληθούν ακόμη και υπερωρίες, παρά τις συνεχείς απουσίες τους.