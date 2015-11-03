Τον Μίκι Ρουρκ έσωσε από την αυτοκτονία ο σκύλος του! (Photos)

Ο Μίκι Ρουρκ έχει πει πολλές φορές πόσο δεμένος είναι με τα έξι σκυλιά του.

Ο Μίκι Ρουρκ έχει πει πολλές φορές πόσο δεμένος είναι με τα έξι σκυλιά του. Το Σάββατο το βράδυ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Eating happiness», ο διάσημος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ένα από τα σκυλιά του τον έσωσε από την αυτοκτονία.

«Περνούσα μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο. Πλήγωνα τον εαυτό μου και κλεινόμουν στην ντουλάπα όλη μέρα. Δεν άντεχα πια και έτσι πήρα ένα όπλο. Την ώρα που σκεφτόμουν σε ποιο μέρος του κεφαλιού μου να το στρέψω, ο σκύλος μου, ο Beau Jack, έκλαψε και με κοίταξε με ένα βλέμμα σαν να μου έλεγε «και εμένα ποιος θα με φροντίζει;» αυτό με έκανε να κατεβάσω το όπλο», είπε ο Μίκι Ρουρκ.

Ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι τα «πάει» καλύτερα με τους σκύλους παρά με τους ανθρώπους.

Ο διάσημος ηθοποιός περπατάει πολύ συχνά στους δρόμους

του Λος Άντζελες με τα σκυλιά του