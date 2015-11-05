Η Γαλλία στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» κατά του ISIS

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο “Σαρλ ντε Γκωλ” θα αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ, αναφέρει σε σημερινή δήλωσή της η γαλλική προεδρία.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο “Σαρλ ντε Γκωλ” θα αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ, αναφέρει σε σημερινή δήλωσή της η γαλλική προεδρία.

“Η ανάπτυξη της αεροναυτικής μονάδας υποστήριξης γύρω από το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ αποφασίσθηκε ώστε αυτή να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εναντίον του Νταές (το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) και των οργανώσεων που συνεργάζονται μαζί του”, αναφέρεται στη δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου άμυνας.

Στη δήλωση προστίθεται ότι το Παρίσι υποστηρίζει τις προσπάθειες για να επιτευχθεί μια πολιτική μετάβαση στη Συρία, αλλά τονίζεται ότι ο σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει μέρος του μέλλοντος της χώρας.

Το αεροπλανοφόρο συνοδεύεται συνήθως από ένα υποβρύχιο επίθεσης, μερικές φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού.