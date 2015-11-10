Τι απαντά το υπ. Δικαιοσύνης για τον Π.Λάμπρου και το έγγραφο από τη Διαύγεια

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Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η εργασιακή σχέση του Πάνου Λάμπρου με το υπουργείο υπό την ιδιότητά του ως μετακλητού υπαλλήλου έχει λήξει από τις 28/8/2015.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η εργασιακή σχέση του Πάνου Λάμπρου με το υπουργείο υπό την ιδιότητά του ως μετακλητού υπαλλήλου έχει λήξει από τις 28/8/2015.

Στη συνέχεια η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Π. Λάμπρου, «μετέχει όμως αμισθί σε ομάδα εργασίας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη δομών υγείας στο σωφρονιστικό σύστημα και το έργο της οποίας ολοκληρώνεται στις 31/12/2015».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης και τα εξής: «Με την ιδιότητα αυτή, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Κοσμάτου, εγκρίθηκε η μετάβαση του κ. Λάμπρου σιδηροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη (1/11/2015 – 3/11/2015) για δραστηριότητα που εμπίπτει στον παραπάνω σκοπό».

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος είχε υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο στέλεχος δεν είναι μετακλητός υπάλληλος στο υπουργείο από το τέλος του καλοκαιριού.

Στη συνέχεια είχε κυκλοφορήσει ένα έγγραφο από τη Διαύγεια που φέρει ημερομηνία 30/10, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν έξοδα μετακίνησης, για τον Π. Λάμπρου, για υπηρεσιακούς λόγους.